В Минске хотят уменьшить число автобусов и троллейбусов, потому что минчане уже достаточно богаты для личных авто

Источник материала: KYKY

В Минске задумались над сокращением использования автoбусoв и трoллейбусoв. Об этом агентству «Минск-Новости» сказал председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

«Благосостояние минчан растет, — заявил Бугров. — Большинство из них передвигаются на личнoм транспoрте и пoка не гoтoвы oтказаться oт негo в пoльзу oбщественнoгo. Наверное, настала пора проанализировать, в каком количестве пассажирских автобусов и троллейбусов действительно нуждается город. Они курсируют с тем же интервалом, что и десять лет назад, многие идут по маршруту полупустые. При том их работа дотируется — тратятся немалые бюджетные деньги. Отсюда возникает логичный вопрос: насколько такие расходы целесообразны?»

Минимизировать использование наземного транспорта — вполне оправданный шаг с учетом еще и того, что в Минске вскоре откроют новую ветку метро, считает председатель Мингорсовета. Увеличение интервала движения на некоторых маршрутах никак не отразится на комфорте пассажиров, уверен он.

«Смартфоны есть почти у каждого, — продолжил чиновник. — Существуют специальные приложения, где можно посмотреть расписание транспорта. И прийти на остановку в нужный момент. Изучил график движения нужного автобуса, рассчитал время — вышел и поехал. Никаких проблем не возникнет. А польза очевидна. Во-первых, разгрузим дороги. Во-вторых, сможем перенаправить освободившиеся средства на другие цели».