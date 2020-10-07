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Биржа: торги в среду завершились падением доллара и евро

07.10.2020 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением доллара и евро.

Биржа: торги в среду завершились падением доллара и евро

Так, евро потерял 0,0091 пункта и закрыл сессию на отметке 3,0818 белорусского рубля, а доллар 0,002 пункта — 2,6205 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0118 пункта — 3,3548 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением доллара и евро.
 
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