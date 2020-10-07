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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Источник материала: Навiны
Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по химии.
Ими стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне.
Премия присуждена за исследования так называемых «ножниц ДНК», с помощью которых редактируют гены животных и человека.
Накануне были названы лауреаты премии по
Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).
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Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по химии.
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