Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по химии.





Ими стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне.

Премия присуждена за исследования так называемых «ножниц ДНК», с помощью которых редактируют гены животных и человека.

Накануне были названы лауреаты премии по физиологии и медицине , а также по физике .

Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:

8 октября — по литературе;

9 октября — премии мира;

12 октября — по экономике.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).