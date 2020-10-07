Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции

«Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа», — заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 7 октября в формате видеоконференции перед членами комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции.





«Мы высоко ценим готовность Франции и президента Эмманюэля Макрона содействовать в разрешении белорусского кризиса, — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал. — Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству — участнику ОБСЕ за запуск Московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси».

Тихановская подчеркнула, что «все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность».

«И я бы хотела еще раз напомнить, что действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси», — отметила она.

Тихановская призвала проявить солидарность с белорусскими правозащитниками, спортсменами, рабочими, журналистами, студентами, попавшими «под маховик репрессий режима Лукашенко».

«Огласка и поддержка с вашей стороны важны для белорусского народа, — подчеркнула она. — Репрессиям подверглись самые лучшие, самые талантливые люди нашей страны. Среди них известная баскетболистка Елена Левченко, осужденная на 15 суток . Среди них журналисты, выполняющие свою работу или выступившие с осуждением насилия. Среди них правозащитники, такие как Марфа Рабкова, оказывающие правовую помощь тем, чьи права попираются. Среди них и члены президиума Координационного совета: Мария Колесникова, бесстрашно сорвавшая планы белорусских спецслужб, порвав свой паспорт, и Максим Знак, научивший белорусов правовым методам борьбы с диктатурой. Все эти прекрасные люди подверглись гонениям за свою гражданскую позицию, за свою жажду правды и веру в правосудие».

Читайте также: