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Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции
Источник материала: Навiны
«Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа», — заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 7 октября в формате видеоконференции перед членами комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции.
«Мы высоко ценим готовность Франции и президента Эмманюэля Макрона содействовать в разрешении белорусского кризиса, — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал. — Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству — участнику ОБСЕ за запуск Московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси».
Тихановская подчеркнула, что «все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность».
«И я бы хотела еще раз напомнить, что действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси», — отметила она.
Тихановская призвала проявить солидарность с белорусскими правозащитниками, спортсменами, рабочими, журналистами, студентами, попавшими «под маховик репрессий режима Лукашенко».
«Огласка и поддержка с вашей стороны важны для белорусского народа, — подчеркнула она. — Репрессиям подверглись самые лучшие, самые талантливые люди нашей страны. Среди них известная баскетболистка Елена Левченко,
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«Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа», — заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 7...
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