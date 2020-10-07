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Почему перед глазами появляются мушки? Объясняет офтальмолог
Источник материала: Tut.by
Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно
— Причиной появления таких зрительных ощущений в большинстве случаев является деструкция стекловидного тела.
Какие причины?
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Когда с визитом к врачу следует поторопиться?
Как лечить?
— Консервативное лечение (капли, таблетки) не имеет доказанной эффективности. Лазерный витреолизис (разрушение плавающих помутнений лазером) применяется редко из-за неоправданного риска осложнений. Витрэктомия (удаление мушек вместе с СТ) применяется при выраженных помутнениях СТ.
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Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно объяснила врач-офтальмолог.
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