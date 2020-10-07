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Почему перед глазами появляются мушки? Объясняет офтальмолог

07.10.2020 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно объяснила врач-офтальмолог.

  • Софья Сомоваофтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники

— Причиной появления таких зрительных ощущений в большинстве случаев является деструкция стекловидного тела.

Стекловидное тело (СТ) — бесцветная гелеобразная масса, заполняющая 2/3 глазного яблока. По разным причинам волокна СТ могут утрачивать свою прозрачность, в результате чего появляются оптически непрозрачные частицы, которые задерживают световой пучок и отбрасывают тени на сетчатку. Заметнее всего они на белом фоне.

Какие причины?

  • естественный процесс старения организма,
  • травмы, воспалительные заболевания глаз,
  • близорукость,
  • глазные операции,
  • артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие системные заболевания,
  • нарушение обмена веществ.


Обычно деструкциия СТ — дело безобидное, хоть и пугающее пациента поначалу.


Фото: Reuters

Когда с визитом к врачу следует поторопиться?

  • резкое увеличение количества и размера «мушек»,
  • с появлением искр,
  • «занавеска» в поле зрения.

Как лечить?

— Консервативное лечение (капли, таблетки) не имеет доказанной эффективности. Лазерный витреолизис (разрушение плавающих помутнений лазером) применяется редко из-за неоправданного риска осложнений. Витрэктомия (удаление мушек вместе с СТ) применяется при выраженных помутнениях СТ.

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Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно объяснила врач-офтальмолог.
 
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