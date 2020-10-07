«Уволятся, кто будет оказывать услуги?» Минжилкомхоз - о призывах не платить за ЖКУ и чем это грозит

Источник материала: Tut.by

Последний месяц коммунальные службы как-то очень активно борются с должниками по оплате коммунальных услуг. Людям звонят и напоминают, что есть задолженность, рассылают письменные уведомления, пишут письма на работу с просьбами повлиять на несознательного сотрудника, угрожают всевозможными отключениями и обращениями в суд. Некоторые это связывают с призывами не платить за ЖКУ, которые публикуются на отдельных телеграм-каналах, и тем, что часть людей действительно решила за них не рассчитываться в августе и сентябре. FINANCE.TUT.BY узнал, увеличилось ли количество неплательщиков коммуналки и какие санкции коммунальники могут применить за неуплату.



Александра Квиткевич, TUT.BY

«Есть колебания в пределах статистической погрешности, но сказать, что количество неплатежей выросло даже на 5%, нельзя»

Начальник отдела по работе с обращениями граждан, СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович в первую очередь напомнил, что плата за жилищно-коммунальные услуги — это не налоги. Эти деньги идут именно на работу системы ЖКХ.

— Получив какую-то сумму за оказанные услуги, организация ЖКХ направляет ее на поддержание функционирования системы, начиная с того же оказания жилищно-коммунальных услуг и заканчивая выплатой зарплат работникам сферы. Это важно знать, чтобы понимать, что, не оплачивая коммунальные услуги, человек делает хуже в первую очередь себе. Ему не уберут подъезд или не вывезут тот же мусор. Если работникам не будут платить зарплату, они уволятся. А уволятся, кто будет оказывать услуги?

По словам Геннадия Акстиловича, это, конечно, не настолько критично, что, условно говоря, человек месяц не платит — и организация ЖКХ уже в кризисе находится. В любом случае какие-то оборотные средства у предприятия есть.

— Но зачастую оборотные средства, особенно в это время, направляются на выполнение каких-то мероприятий. Отопительный сезон не за горами, все должно работать как часы. Не будет средств, не выполнят ремонт в срок. И ввиду невыполнения каких-то регламентных работ может не получиться вовремя запустить оборудование, — поясняет представитель министерства.

Геннадий Акстилович говорит, что резкого скачка количества должников по оплате коммунальных услуг за последнее время не наблюдалось.

— Есть колебания в пределах статистической погрешности. Но сказать, что количество неплатежей выросло даже на 5%, нельзя. Тем более узнать, по какой причине человек не заплатил, невозможно. Может, кто-то не платил умышленно, а может, у человека какие-то другие проблемы или он просто забыл, — отмечает он.

«Могут отключить газ, оформить исполнительную надпись и даже выселить»

Коммунальные службы говорят, что у них есть набор законных методов воздействия на неплательщиков. Причем некоторые из них можно применять, даже если у человека оплата просрочена на один день.

— Самый первый метод — это начисление пени. Не оплатили коммунальные услуги 25 числа, с 26 она уже капает. Пеня составляет 0,3% в день от суммы задолженности. Она начисляется в безусловном порядке, то есть без всяких предупреждений, письменных уведомлений и прочего, — предупреждает представитель ведомства. — Пеня у нас немалая. Считайте. Если 0,3% в день умножить на 30 дней, это получится 9% в месяц. 9% умножить на 12 месяцев, то это 108% в год.

В денежном выражении все выглядит конечно не так страшно, потому что коммунальные платежи в Беларуси у многих не такие уж и большие. Особенно сейчас. Но совсем скоро начнется отопительный сезон, сумма ежемесячной пени кардинально изменится.

— Следующий шаг, который обычно предпринимают коммунальники — профилактическая работа. Это звонки, уведомления, письма на работу и прочее. Она велась всегда, просто, может, была не так заметна, как сейчас и не в таких объемах, не повсеместно использовалась. Но раз пошли призывы не платить, в ответ на это усилили и меры профилактики, — объясняет Геннадий Акстилович.

Следующая возможная штрафная санкция — исполнительная надпись. Это значит, что организация ЖКХ при наличии задолженности хотя бы в один день имеет право оформить у нотариуса исполнительную надпись.

— Ее можно оформить за один день. Обычно организация ЖКХ отправляет должнику заказным письмом уведомление о том, что у него задолженность. Как только приходит подтверждение, что оно получено, можно идти к нотариусу. Там необходимо предоставить перечень документов, которые подтверждают, что задолженность действительно есть, в том числе и договор на оказание услуги, к примеру, водоснабжения. Оспорить нотариальную исполнительную надпись возможно только в судебном порядке. Как правило, суд или нотариус уведомляет должника о том, что оформлена исполнительная надпись, что она поступила в производство, и дают определенный срок для ее обжалования. Но для этого нужно подать исковое заявление в суд и начать гражданское делопроизводство.

Геннадий Акстилович отмечает, что «судебные исполнители имеют достаточно широкий спектр возможностей воздействовать на должника». Вплоть до того, что могут временно лишить его водительских прав, ограничить выезд за границу, описать имущество в зависимости от суммы долга.

— Следующая мера — отключение коммунальных услуг. Отключать коммунальные услуги организации ЖКХ имеют право при задолженности в два месяца. Некоторые услуги отключить сложно, но все же возможно. К примеру, водоснабжение. В большинстве случаев, чтобы ограничить пользование водой, нужен доступ в квартиру. Кстати, коммунальники имеют право требовать доступ в квартиру, в том числе и в судебном порядке. Но это может занять некоторое время.

А некоторые услуги, как оказалось, могут быть отключены дистанционно, без доступа в квартиру. Скажем, канализация. То есть человек не сможет пользоваться туалетом и ванной. Без доступа в квартиру можно отключить электричество, газ.

Среди людей ходит информация, мол, если коммуналку оплачивать по 5−10% от суммы, то в суд на такого должника коммунальным службам будет подать сложнее. Геннадий Акстилович сказал, что это заблуждение.

— У нас система платежей построена таким образом, что невозможно оплатить только какую-то одну услугу из счет-извещения. То есть человек не может пойти на почту или в банк и сказать: «Я заплачу только за воду, за все остальное платить не буду». Когда вы делаете платеж, независимо какого он размера — вся сумма или только часть, он пропорционально распределяется по каждой услуге. Поэтому задолженность у человека останется по-любому, причем по всем статьям. Частичная задолженность или полная — это ничего не меняет.

Либо вы оплачиваете всю сумму, которая стоит в извещении и задолженности у вас нет, либо оплачиваете частично, но тогда у вас задолженность по всем услугам и коммунальники имеют право применять к вам санкции.

Самая серьезная санкция, которую коммунальные службы могут применить за долги — выселение из квартиры. Для этого достаточно не платить 6 периодов, то есть полгода.