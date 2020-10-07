В Минске появились дешевые гранаты

В Минске наступил сезон гранатов – цены на них резко упали. Сейчас их можно взять в Евроопте по 3,79 рубля за кило, что почти на 40% ниже обычного.

«Сочные дни», в которые и подешевели гранаты, проходят во всех магазинах «Евроопт» два дня – 7 и 8 октября. На треть снижены цены и на другие овощи и фрукты, причем в основном импортные.

В частности, груша «Комис» сейчас продается по 2,79 рубля за кило, а корзинка киви – 3,99. Из овощей есть пекинская капуста, которая подешевела на 31% – до 2,39 рубля за кило.

Кроме того, по «красной цене» доступны помело, синий виноград, яблоки, груши, шампиньоны, капуста, морковь, салатный лук, шпинат, рукола и др. Стоят они заметно дешевле, чем обычно.

«Сочные дни» со снижением цен до 40% проходят только в среду и четверг. Такой шаг объясняют заботой о покупателях, которым может понадобиться больше сочных и витаминных овощей и фруктов, чтобы укрепить иммунитет перед долгой зимой.