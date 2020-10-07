ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появились дешевые гранаты

07.10.2020 13:59 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Минске наступил сезон гранатов – цены на них резко упали. Сейчас их можно взять в Евроопте по 3,79 рубля за кило, что почти на 40% ниже обычного.

«Сочные дни», в которые и подешевели гранаты, проходят во всех магазинах «Евроопт» два дня – 7 и 8 октября. На треть снижены цены и на другие овощи и фрукты, причем в основном импортные.

В частности, груша «Комис» сейчас продается по 2,79 рубля за кило, а корзинка киви – 3,99. Из овощей есть пекинская капуста, которая подешевела на 31% – до 2,39 рубля за кило.

Кроме того, по «красной цене» доступны помело, синий виноград, яблоки, груши, шампиньоны, капуста, морковь, салатный лук, шпинат, рукола и др. Стоят они заметно дешевле, чем обычно.

«Сочные дни» со снижением цен до 40% проходят только в среду и четверг. Такой шаг объясняют заботой о покупателях, которым может понадобиться больше сочных и витаминных овощей и фруктов, чтобы укрепить иммунитет перед долгой зимой.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске наступил сезон гранатов – цены на них резко упали. Сейчас их можно взять в Евроопте по 3,79 рубля за кило, что почти на 40% ниже обычного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: торги в среду завершились падением доллара и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика