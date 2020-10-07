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Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции

07.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции. Это произошло по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты.


"Я еще раз хочу подчеркнуть, что для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа", — цитирует слова Тихановской ее телеграм-канал. 

Белорусский политик высоко оценила готовность президента Франции Эммануэля Макрона, с которым недавно встречалась в Вильне, "содействовать в разрешении белорусского кризиса". 

Она благодарна Франции "как государству — участнику ОБСЕ, за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии", которая изучит нарушение прав человека в нашей стране.

Тихановская в своем выступлении подчеркнула, что все преступления против белорусского народа должны быть расследованы, а виновные — наказаны. Она призвала французских парламентариев выразить солидарность с белорусами, попавшими под репрессии. 

Светлана Тихановская подчеркнула, что под репрессии попали "самые лучшие, самые талантливые люди нашей страны". При этом она упомянула баскетболистку Елену Левченко, которая отбывает 15-суточный административный арест за участие в мирных акциях протеста.
 
 
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Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции. Это произошло по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам нижней...
 
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