Светлана Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции





"Я еще раз хочу подчеркнуть, что для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа", — цитирует слова Тихановской ее телеграм-канал.





Белорусский политик высоко оценила готовность президента Франции Эммануэля Макрона, с которым недавно встречалась в Вильне, "содействовать в разрешении белорусского кризиса".





Она благодарна Франции "как государству — участнику ОБСЕ, за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии", которая изучит нарушение прав человека в нашей стране.





Тихановская в своем выступлении подчеркнула, что все преступления против белорусского народа должны быть расследованы, а виновные — наказаны. Она призвала французских парламентариев выразить солидарность с белорусами, попавшими под репрессии.





Светлана Тихановская подчеркнула, что под репрессии попали "самые лучшие, самые талантливые люди нашей страны". При этом она упомянула баскетболистку Елену Левченко, которая отбывает 15-суточный административный арест за участие в мирных акциях протеста.