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Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд по делу о "Северном потоке-2"

07.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

Управление также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор.

Их регулятор также оштрафовал на $100 млн.
 
 
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Польское Управление по охране конкуренции и потребителей также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний...
 
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