Киберпартизаны грозят парализовать банковскую систему Беларуси. Это реально?

Источник материала: Myfin

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Что произошло?

Во вчерашнем сообщении киберпартизан белорусам предлагается снять все деньги с карточек, отозвать депозиты со счетов госбанков и покупать валюты в обменниках, так как будет внедрен некий троянский вирус в банкоматы. Приводим это сообщение целиком:

«Уважаемые граждане Беларуси! Все это время «синяя команда» трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы.

Рекомендации: До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников. Обналичить банковские карты. Отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно. До 17:00 этой пятницы со стороны кибер партизан угрозы для банковской системы нет».

Что говорят банки?

По мнению опрошенных Myfin.by банковских работников, это больше похоже на «информационную диверсию», чем на какое-то реальное предупреждение об опасности. На данный момент службы безопасности банков работают в штатном режиме, обслуживание банкоматов и карточек тоже проходит без проблем.

Также сотрудники безопасности банков ссылаются мировой опыт, где большинство проблем с кибербезопаснотью связано не с прямым взломом банковских систем (они сейчас очень хорошо защищены), а с недобросовестностью или невнимательностью отдельных работников самих банков, которые, пользуясь служебным положением или по халатности, могут «сливать» информацию злоумышленникам.

Есть ли опасность паники и ажиотажа?

Тем не менее даже информационная атака может нести угрозу для благополучия белорусов. Об уровне ее опасности рассказывает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим ИосубВадим Иосуб.

По его мнению угроза обвалить банковскую систему Беларуси «весьма мало реальна».

– Насколько я в курсе, киберпартизаны записывают на свой счет взлом нескольких сайтов различных госорганизаций. Но одно дело разместить на главной странице какого-то сайта свое сообщение, а другое дело – взломать банковские системы. Это в принципе разная степень защиты, и то, что кто-то может повесить на главную страницу какого-то сайта свой текст, совершенно не означает того, что эти люди способны взломать банковские системы защиты данных.

Так что я критически отношусь к этой угрозе с точки зрения ее реализации.

Если же говорить о разумности выбранной цели, то нельзя не отметить того, что посыл их неверен. Если они думают, что это бьет по правящему режиму, и теоретически допустить (во что я не верю), что можно «положить» банковскую систему и сделать банкоматы неработающими и заблокировать платежи через карточки, то проблем гораздо больше будет у простого белоруса, чем у режима. Если цель – наказать рядового человека, который получает зарплату на карточку, то да, она будет достигнута.

Несет ли в себе угрозу для банковской системы даже не реализация плана, а само предупреждение о готовящейся атаке на нее?

– Все упирается в то, какова аудитория у киберпартизан: сколько белорусов прочитали это сообщение, – я не готов даже приблизительно говорить об этой цифре. Второй вопрос – сколько из них поверит в реальность этой угрозы, побежит в банкоматы и станет снимать свои деньги с карточек.

По моей оценке, это будет несравненно меньшее количество людей, чем число тех, кто в августе снимал рубли с карточек и конвертировал их, а также валюту с вкладов.

Есть ли сейчас угроза для банковской системы?

– Да, сегодня существует серьезная угроза банкам, – это массовое снятие денег со счетов. Неважно по какой причине.

Сейчас паника, которая была в августе, улеглась, и ощущений, что все рухнет через неделю-другую уже нет

Тут работает обратная связь, – когда большинство думает, что система рухнет и забирает свои деньги, то она действительно разрушается. Но в августе она смогла справиться, и, по моим ощущениям, сейчас панических настроений гораздо меньше.

Что в итоге?

Не станет ли угроза киберпартизан той «соломинкой, которая переломит хребет верблюда»?

– По моему мнению, не станет. Как мне кажется, слишком мала аудитория тех, кто в это поверит из тех, кто знает об этой угрозе. И даже если сейчас эти люди станут обналичивать свои счета, ее будет недостаточно, чтобы сложилась критическая ситуация.