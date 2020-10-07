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Аккумуляторный завод под Брестом планируют запустить в начале следующего года

07.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Скандальный завод «Аккумуляторный Альянс» в Брестском районе начали готовить к повторной приемке. Пусконаладочные работы на предприятии возобновились после отмены распоряжения председателя облисполкома о приостановлении строительства объекта. «Получив разрешение на продолжение строительства, мы заключили договоры строительного подряда с нашим генеральным подрядчиком, на авторский надзор — с генпроектировщиком, приступили к выполнению строительно-монтажных работ и параллельно — к запуску технологического оборудования на различных участках. В течение двух-трех недель будем настраивать оборудование, а затем перейдем к следующему этапу — будем приглашать представителей центра аналитического контроля для выполнения измерений», — цитирует БЕЛТА Дмитрия Бутова, директора компании.

По его словам, период вынужденной остановки здесь использовали для дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности завода. В частности, установлено газоочистное оборудование, пароотводчик и установка для конденсации пара, передвижные механические фильтры для очистки и локализации выбросов, вытяжные зонты. По расчетам, на границе санитарно-защитной зоны в 500 м выбросы свинца составят 12—14% от предельно допустимой безопасной концентрации, у ближайшего населенного пункта — деревни Хабы — 7% от ПДК.

— Проектные концентрации выбросов свинца в среднем не превышают 0,09 мг/куб. м и составляют лишь пятую часть европейского рамочного норматива. И так по многим другим компонентам воздействия на окружающую среду: европейское регулирование менее жесткое, чем белорусское, — подчеркнул Дмитрий Бутов. — Если мы подтвердим все источники выбросов, выйдем на процесс приемки и ввода в эксплуатацию предприятия. Работу приемочной комиссии планируется начать с конца декабря. Поэтому в планах у нас предварительно на конец января ввод предприятия в эксплуатацию.

Напомним, этим летом Александр Лукашенко пообещал брестчанам, что в областном центре будет проведен референдум, на котором решится судьба скандального аккумуляторного завода. Однако этого так и не произошло. Не так давно чиновники заявили, что люди сами должны инициировать референдум, если хотят решить судьбу завода путем голосования. А тем временем председатель облисполкома Анатолий Лис отменил свое решение о приостановке строительства предприятия.

 
 
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Скандальный завод «Аккумуляторный Альянс» в Брестском районе начали готовить к повторной приемке. Пусконаладочные работы на предприятии возобновились после...
 
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