Qualcomm разработает геймерский смартфон с ASUS под своим брендом

Источник материала: Onliner

Qualcomm планирует основать собственный бренд игровых смартфонов, и первая модель появится уже под конец этого года. Такую информацию сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на DigiTimes.

Предположительно, анонс состоится на мероприятии Snapdragon Tech Summit 1 декабря, где ожидается премьера флагманского чипа Snapdragon 875. По слухам, Qualcomm работает над смартфоном вместе с ASUS. Партнерство выглядит логичным: у ASUS большой опыт разработки мощных игровых смартфонов линейки ROG Phone на чипах Snapdragon. В частности, компания много внимания уделяет охлаждению.

С большой долей вероятности дебютный смартфон под брендом Qualcomm получит свежий чип Snapdragon 875.