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Qualcomm разработает геймерский смартфон с ASUS под своим брендом

07.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Qualcomm планирует основать собственный бренд игровых смартфонов, и первая модель появится уже под конец этого года. Такую информацию сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на DigiTimes. 

Предположительно, анонс состоится на мероприятии Snapdragon Tech Summit 1 декабря, где ожидается премьера флагманского чипа Snapdragon 875. По слухам, Qualcomm работает над смартфоном вместе с ASUS. Партнерство выглядит логичным: у ASUS большой опыт разработки мощных игровых смартфонов линейки ROG Phone на чипах Snapdragon. В частности, компания много внимания уделяет охлаждению.

С большой долей вероятности дебютный смартфон под брендом Qualcomm получит свежий чип Snapdragon 875.

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Qualcomm планирует основать собственный бренд игровых смартфонов, и первая модель появится уже под конец этого года. Такую информацию сообщает ресурс Wccftech со ссылкой...
 
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