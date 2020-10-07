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Qualcomm разработает геймерский смартфон с ASUS под своим брендом
Источник материала: Onliner
Qualcomm планирует основать собственный бренд игровых смартфонов, и первая модель появится уже под конец этого года. Такую информацию
Предположительно, анонс состоится на мероприятии Snapdragon Tech Summit 1 декабря, где ожидается премьера флагманского чипа Snapdragon 875. По слухам, Qualcomm работает над смартфоном вместе с ASUS. Партнерство выглядит логичным: у ASUS большой опыт разработки мощных игровых смартфонов линейки ROG Phone на чипах Snapdragon. В частности, компания много внимания уделяет охлаждению.
С большой долей вероятности дебютный смартфон под брендом Qualcomm получит свежий чип Snapdragon 875.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Qualcomm планирует основать собственный бренд игровых смартфонов, и первая модель появится уже под конец этого года. Такую информацию сообщает ресурс Wccftech со ссылкой...
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