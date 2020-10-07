Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Когда Беларусь восстановит отношения с Западом после отзыва послов ― политолог

Собеседник Sputnik убежден, что "никакого сворачивания многовекторной политики быть не может, потому что это необходимое свойство системы, которая была создана в Беларуси еще в 90-е годы и которую президент Лукашенко активно защищает от любых предложений по ее трансформации", причем как с запада, так и с востока ― от России, добавлят спикер.

"Сейчас несомненно он пытается удержать основные структурные свойства этой системы, а к их числу относится и проведение многовекторной политики. Важнейший ресурс, который эта система использует, это геополитический ресурс, в том числе вся система скрытых и косвенных дотаций белорусской экономики со стороны России, она основана так или иначе именно на этом. Этот ресурс может быть использован только при проведении многовекторной политики, то есть при самой возможности проводить такую политику", ― рассуждает Неменский.

Сейчас западный вектор очень сильно ослаб, и в результате Беларусь увеличивает восточный вектор, но речь не идет о развороте на восток или на запад, это вообще не тема для белорусской системы, уверен эксперт.

"Эта система не может разворачиваться в ту или иную сторону, она может усиливать или уменьшать различные вектора своей политики . В основных своих свойствах система останется прежней", ― сказал Неменский.

Вопрос о нормализации отношений с Западом он реально будет решаться уже через 2-3 года, если сложится позитивная для этого внешнеполитическая конъюнктура, добавил политолог.

При этом по мнению собеседника, встречи европейских политиков и общественных деятелей с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской будут в фоновом режиме продолжаться еще несколько лет", "скорее всего, до каких-то следующих выборов в Беларуси", сказал эксперт.

Напомним, в среду стало известно о том, что Послы Латвии и Эстонии в Минске отозваны в Ригу и Таллинн соответственно, ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия, главы диппредставительств уже уехали из Беларуси. В конце минувшей неделе на фоне санкций принятых евросоюзом в отношении беларуси, белорусский МИД узвучил симметричные санкции в отношении стран ЕС, среди которых запреты на въезд в страну ряда представителей евроинститутов, Великобритании и Канады, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.

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