|
Большое событие для России: Путин об испытаниях крылатой ракеты "Циркон"
07.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Испытательный пуск ракеты "Циркон" прошел в Белом море – ракета
Путину об испытаниях доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Президент отметил, что работа над ракетой и ее успешный запуск – большой этап не только для Вооруженных сил, но и для всей страны.
"Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - сказал Путин, заслушав доклад генерала.
Он поздравил всех, кто был причастен к работе над ракетой, отметив, что за ней стоит труд большого количества специалистов, в том числе и военных.
Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" сможет достигать максимальной скорости в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысячи километров в час) и дальность полета - более тысячи километров.
Ракетный комплекс планируется принять на вооружение в 2020-21 годах. Помимо морской версии, Путин говорил и о разработке "Циркона" наземного базирования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон". Смотрите на видео комментарий главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)