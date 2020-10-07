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Большое событие для России: Путин об испытаниях крылатой ракеты "Циркон"

07.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Испытательный пуск ракеты "Циркон" прошел в Белом море – ракета была запущена с борта фрегата "Адмирал Горшков" и успешно поразила морскую цель, пролетев 450 километров при пиковой скорости в 8 махов за четыре секунды.

Путину об испытаниях доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Президент отметил, что работа над ракетой и ее успешный запуск – большой этап не только для Вооруженных сил, но и для всей страны.

© Sputnik /
Минобороны показало, как испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

"Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - сказал Путин, заслушав доклад генерала.

Он поздравил всех, кто был причастен к работе над ракетой, отметив, что за ней стоит труд большого количества специалистов, в том числе и военных.

Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" сможет достигать максимальной скорости в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысячи километров в час) и дальность полета - более тысячи километров.

Ракетный комплекс планируется принять на вооружение в 2020-21 годах. Помимо морской версии, Путин говорил и о разработке "Циркона" наземного базирования.

 
 
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Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон". Смотрите на видео комментарий главы государства.
 
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