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В Кремле заявили, что контактов с Тихановской у Путина не планируется

07.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Контакты президента России Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, означают ли слова Путина, что Москва "в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами конфликта" в Кыргызстане, что подобный контакт возможен и с оппозицией в Беларуси. 

Песков заметил, что ситуация в Беларуис совершенно иная, чем в Кыргызстане. Там есть политические партии, которые принимали участие в выборах. Сейчас они являются участниками политического ландшафта и находятся в стране.

По его словам, госпожа Тихановская не находится в Беларуси, и «поэтому вряд ли можно сказать, что она как-то участвует ее в жизни».

Поэтому «каких-либо контактов не планируется», заявил он.

Представитель Кремля обратил внимания, что Тихановская находится на территории Евросоюза и активно путешествует по странам. Там она встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу Беларуси.

 
 
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Контакты президента России Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь...
 
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