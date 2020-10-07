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Польша оштрафовала Газпром на 7,6 миллиарда долларов

07.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов), заявил его глава Томаш Хрустный.

Также регулятор наложил штраф 385 млн злотых (100 млн долларов) на сотрудничающие с Газпромом по проекту «Северный поток — 2« пять европейских компаний и потребовал от них выйти из проекта, пишет ТАСС.

Главное обвинение, выдвигаемое польской стороной, заключается в том, что компании действуют без получения согласия от регулятора.

«Цель этих фирм была одна — финансирование и строительство газопровода. Она реализуется за счет нарушения антимонопольного законодательства Польши. Это удар, который крайне чувствителен для польских потребителей», — сказал Хрустный.

Газпром уже сообщил, что будет обжаловать штраф от польского регулятора, связав беспрецедентную величину штрафа с желанием Варшавы «любыми средствами противодействовать реализации проекта».

 
 
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов), заявил его глава Томаш Хрустный.
 
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