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«Пусть вместо себя Свету садит»: «ябатьки» атаковали соцсети Меркель после её встречи с Тихановской

07.10.2020 14:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера — в день, когда Александр Лукашенко рассуждал во Дворце Независимости о картоне — в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась со Светланой Тихановской. Политики обсуждали проведение новых президентских выборов в Беларуси, освобождение политзаключенных и предоставление денежной помощи независимым медиа и гражданским организациям в Беларуси.

Две фотографии, сделанные во время этого разговора, Меркель опубликовала в своем инстаграме, назвав Тихановскую «ведущей фигурой оппозиции в Беларуси». Сейчас под этим постом оставили почти 22,5 тысячи лайков и 2,5 тысячи комментариев. Среди тех, кто отписался, — сторонники Лукашенко, или ябатьки, заметило «Еврорадио». Они принялись отчитывать Меркель за ее вмешательство в дела Беларуси, советовать ей уступить свою должность Светланы и — по законам жанра — припоминать Гитлера.

Скриншот «Еврорадио»

 
 
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Вчера — в день, когда Александр Лукашенко рассуждал во Дворце Независимости о картоне — в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась со Светланой...
 
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