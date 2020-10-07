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«Пусть вместо себя Свету садит»: «ябатьки» атаковали соцсети Меркель после её встречи с Тихановской
Источник материала: KYKY>
Вчера — в день, когда Александр Лукашенко рассуждал во Дворце Независимости о картоне — в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель
Две фотографии, сделанные во время этого разговора, Меркель опубликовала в своем инстаграме, назвав Тихановскую «ведущей фигурой оппозиции в Беларуси». Сейчас под этим постом оставили почти 22,5 тысячи лайков и 2,5 тысячи комментариев. Среди тех, кто отписался, — сторонники Лукашенко, или ябатьки,
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Вчера — в день, когда Александр Лукашенко рассуждал во Дворце Независимости о картоне — в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась со Светланой...
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