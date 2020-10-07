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В Кремле впервые назвали Тихановскую по имени. Россия признала национального лидера беларусов?

07.10.2020 14:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Кремле впервые назвали Светлану Тихановскую по имени. Это сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда комментировал ее участие в жизни Беларуси:

«Госпожа Тихановская не находится в Беларуси. Вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Она пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу Беларуси».

Мы не будем разбираться, зачем Пескову пассаж про вынужденную эмиграцию Тихановской. Интереснее другое: ранее тот же Песков говорил о Тихановской «гражданка Беларуси». И только спустя два месяца протестов пресс-секретарь Путина озвучил имя национального лидера Беларуси. 

Что всё это значит? Объясняет эксперт 

По просьбе KYKY Ольга Кевере, стратегический директор iSANS, объяснила, как можно трактовать первое упоминание имени Светланы в Кремле: «Насколько нам известно, ситуация в Беларуси является для Кремля источником большого дискомфорта, и это мягко говоря. Все, что пока пытался сделать Кремль в Беларуси, заканчивалось провалом – не получается расколоть общество, люди продолжают выходить на протесты. Кремль не понимает, что с этим делать, хотя, безусловно, освоение бюджета кремлевскими акторами в части пропаганды и партстроительства идет». 

Ольга говорит, что сам факт звучания имени Тихоновской в Кремле пока мало значит для Беларуси. Но если его начнут повторять, ситуация может измениться: «Чтобы оценить значимость изменения отношения Кремля к Тихановской, нужно, безусловно, иметь повторяемость. Хотя из опыта с Навальным мы знаем, что на употребление его имени стоит фактически запрет – он для Путина «неназываемый». 

Если в Кремле начнет повторятся имя Светланы, вот тогда будет о чем говорить. Это будет значить, что ею займутся не прокси, а «официальные операторы». 

Поймите, любое повышенное внимание Кремля к Беларуси ничего хорошего для суверенитета страны не несет. Потому что в Кремле нет друзей беларусского суверенитета. Если там начнут часто упоминать Светлану, возможно, это будет означать начало новой игры, цель которой – все та же, оставить Беларусь в орбите России. Попробует ли Кремль для этого использовать Тихановскую – вопрос открый. Невозможно делать такие прогнозы на основе лишь одного высказывания Пескова». 

 
 
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Сегодня в Кремле впервые назвали Светлану Тихановскую по имени. Это сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда комментировал ее участие в...
 
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