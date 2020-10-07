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Какие зарплаты и соцпакет государство предлагает милиционерам
Источник материала: Навiны
Соискателям на должность милиционера обещаны не только хорошая зарплата и условия труда, но и внушительные социальные гарантии.
Многие белорусы не понаслышке знают, какие условия труда, зарплаты и соцпакет у госслужащих, заводчан, медиков, врачей, учителей. А что происходит сейчас в том сегменте рынка труда, где нанимателем от лица государства выступают правоохранительные органы?
Naviny.by изучили вакансии милиционеров, чтобы понять, что предлагают людям здесь при трудоустройстве.
Какие ваши моральные и деловые качества?
В настоящее время на сайтах по трудоустройству представлено небольшое количество вакансий по позиции «милиционер», всего несколько десятков.
Такие работники требуются и в столице, и в областных городах, и в некоторых райцентрах (например, в Смолевичах).
Основным нанимателем, если судить по свежим объявлениям, сейчас выступает Департамент охраны МВД.
Это подразделение в структуре министерства ищет людей, которые имеют хорошую физическую форму (1–2 группа годности по здоровью — для отдельных вакансий), прошли службу в вооруженных силах (требование для военнообязанных) и не были судимы, как и их родственники.
При этом в некоторых вакансиях
Претендентов сразу предупреждают, что работа предполагает полную занятость с посменным графиком, а прием на должности милиционера, милиционера взвода милиции, милиционера-водителя, милиционера-кинолога и других проводится на конкурсной основе.
Соискателям предлагается зарплата в среднем от 800 до 1200 рублей. Как правило, это сумма до всех вычетов, но в некоторых вакансиях указывается зарплата «чистыми».
Например, для милиционера-водителя, который
Напомним, что номинальная начисленная средняя зарплата работников в Беларуси в августе 2020 года составила 1276 рублей.
Я в милицию пойду — пусть меня научат!
Опыт работы по вакансии «милиционер» не требуется — государство готово взять роль учителя на себя.
В вакансиях отмечается, что учеба может занимать от трех до пяти месяцев в зависимости от должности.
Причем эта учеба будет с «проживанием, питанием, стипендией». Занятия будут проходить в «новом, просторном» здании отдела, где, помимо прочего, есть «отличный» тренажерный и борцовский зал.
Во время учебы есть возможность пройти льготное обучение на курсах по подготовке водителей категории «В».
Разумеется, иногородним будет предоставлено общежитие. Также обещана оплата за поднайм жилья для иногородних и членов их семьи.
Кроме того, у новичков есть возможность получить бесплатное высшее юридическое образование. В объявлениях о трудоустройстве называются, в частности, Академия МВД и Могилевский институт МВД.
Но и это еще не все бонусы для соискателей — будущих милиционеров в плане учебы. Им обещан оплачиваемый отпуск для сдачи экзаменов при получении юридического образования в гражданских вузах.
Не соцпакет, а просто сказка какая-то
Обучение, питание, общежитие и водительские права — это хорошо, но что еще полагается будущим работникам Департамента охраны МВД?
В вакансиях приводится внушительный перечень социальных льгот.
Во-первых, обязательное госстрахование сотрудника за счет республиканского бюджета от всевозможных рисков.
Во-вторых, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В-третьих, предоставление сотрудникам, которые имеют выслугу не менее 5 лет, права на использование льготного кредита для строительства (реконструкции) или приобретения жилья, сроком на 20 лет, с платой за пользование этим кредитом в размере 5% годовых.
В-четвертых, гарантированное обеспечение детей милиционеров местами в детских садах в течение трех месяцев со дня обращения.
В-пятых, бесплатное медобслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел. Причем как самих сотрудников, так и членов их семей.
В-шестых, сотрудникам ежегодно дается основной отпуск от 30 до 45 суток (в зависимости от выслуги лет).
Также предусмотрено использование дополнительных (социальных) отпусков. Это отпуска за особый характер службы, по болезни, в связи с обучением в учреждениях образования, по причинам личного и семейного характера.
В вакансиях отмечается, что проезд к месту проведения основного ежегодного отпуска и обратно оплачивается.
В-седьмых, милиционеры имеют право на пенсионное обеспечение по достижении 48-летнего возраста с учетом выслуги на службе 20 и более лет.
В-восьмых, сотрудники, пенсионеры МВД и члены их семей ежегодно могут пользоваться правом на льготы при получении путевок для санаторно-курортного лечения и оздоровления. Причем государство готов возмещать им до 75% стоимости путевки.
Что касается зарплаты, то в вакансиях на должность «Милиционер» подчеркивается ее «стабильность».
Кроме того, милиционерам будет оплачена переработка, предусмотрено квартальное премирование, премирование за выявление и раскрытие преступлений, премирование за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях и ряд других премий.
Отметим, что все эти гарантии и льготы от имени Департамента охраны МВД как нанимателя будут предоставлены работникам, которым придется непосредственно рисковать жизнью.
Это касается не только должностей «милиционер группы задержания», «милиционер-водитель группы задержания» и тому подобных. Но и тех должностей, где соискателям-победителям доведется нести службу на постах и маршрутах патрулирования, охранять объекты всех форм собственности, обеспечивать защиту иностранных дипломатов и консулов.
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Соискателям на должность милиционера обещаны не только хорошая зарплата и условия труда, но и внушительные социальные гарантии.
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