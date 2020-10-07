ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко потерял всякую легитимность

07.10.2020 14:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Президент Александр Лукашенко потерял всякую легитимность», — заявил вице-канцлер ФРГ министр финансов Олаф Шольц на своей странице в «Фейсбуке» после встречи с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской в Берлине.

Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко потерял всякую легитимность

Шольц назвал Тихановскую «мужественным борцом за демократию и гражданские права в Беларуси». «Она вносит важный вклад в демократические преобразования в своей стране», — отметил Шольц. В то же время «тяжелое положение протестующих угнетает».

«Европейский союз твердо стоит на стороне тех, кто хочет покончить с насилием в Беларуси, добивается освобождения политзаключенных и проведения новых выборов», — подчеркнул вице-канцлер.

Шольц является кандидатом на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Накануне Тихановская, находящаяся в Берлине с трехдневным визитом, 45 минут разговаривала с канцлером Ангелой Меркель, представляющей Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС), а также встретилась с фракцией бундестага «Союз-90»/«Зеленые». ХДС/ХСС и СДПГ образуют правящую коалицию.

В программе визита Тихановской также переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который ранее заявил, что «господин Лукашенко должен признать реальность на улицах своей страны, так же как и реальность в головах людей» в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Президент Александр Лукашенко потерял всякую легитимность», — заявил вице-канцлер ФРГ министр финансов Олаф Шольц на своей странице в «Фейсбуке» после встречи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
На четверг объявлен желтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика