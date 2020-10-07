Вице-канцлер ФРГ: Лукашенко потерял всякую легитимность

«Президент Александр Лукашенко потерял всякую легитимность», — заявил вице-канцлер ФРГ министр финансов Олаф Шольц на своей странице в «Фейсбуке» после встречи с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской в Берлине.





Шольц назвал Тихановскую «мужественным борцом за демократию и гражданские права в Беларуси». «Она вносит важный вклад в демократические преобразования в своей стране», — отметил Шольц. В то же время «тяжелое положение протестующих угнетает».

«Европейский союз твердо стоит на стороне тех, кто хочет покончить с насилием в Беларуси, добивается освобождения политзаключенных и проведения новых выборов», — подчеркнул вице-канцлер.

Шольц является кандидатом на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Накануне Тихановская, находящаяся в Берлине с трехдневным визитом, 45 минут разговаривала с канцлером Ангелой Меркель , представляющей Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС), а также встретилась с фракцией бундестага «Союз-90»/«Зеленые». ХДС/ХСС и СДПГ образуют правящую коалицию.

В программе визита Тихановской также переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который ранее заявил, что «господин Лукашенко должен признать реальность на улицах своей страны, так же как и реальность в головах людей» в Беларуси.