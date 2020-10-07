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На четверг объявлен желтый уровень опасности

07.10.2020 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие сутки Беларусь будет штормить — о неблагоприятном погодном явлении сообщил Белгидромет.

На четверг объявлен желтый уровень опасности
Фото pixabay.com

Как сообщают синоптики, ночью и утром в некоторых регионах страны ожидается туман.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.

 

 
 
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В ближайшие сутки Беларусь будет штормить — о неблагоприятном погодном явлении сообщил Белгидромет.
 
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