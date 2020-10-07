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На четверг объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В ближайшие сутки Беларусь будет штормить — о неблагоприятном погодном явлении сообщил Белгидромет.
Как сообщают синоптики, ночью и утром в некоторых регионах страны ожидается туман.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС
О советах Госавтоинспекции можно
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В ближайшие сутки Беларусь будет штормить — о неблагоприятном погодном явлении сообщил Белгидромет.
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