На четверг объявлен желтый уровень опасности

В ближайшие сутки Беларусь будет штормить — о неблагоприятном погодном явлении сообщил Белгидромет.



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Как сообщают синоптики, ночью и утром в некоторых регионах страны ожидается туман.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.