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В Гродно пьяный мужчина нанес тяжелую травму десятилетнему мальчику, бросив в него бутылку

07.10.2020 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тяжелую травму головы получил в Гродно десятилетний мальчик — в него бросил стеклянной бутылкой пьяный мужчина.

В Гродно пьяный мужчина нанес тяжелую травму десятилетнему мальчику, бросив в него бутылку

ЧП случилось вечером 6 октября на одной из детских площадок. Нетрезвый мужчина начал хватать за руки пятилетнего мальчика. За него заступилась компания детей постарше. В ответ мужчина бросил в детей стеклянной бутылкой и попал в голову десятилетнему мальчику.

Ребенок госпитализирован с тяжелой травмой.

Хулиган задержан, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемому 50 лет, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 6 октября мужчина как раз освободился из мест лишения свободы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тяжелую травму головы получил в Гродно десятилетний мальчик — в него бросил стеклянной бутылкой пьяный мужчина.
 
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