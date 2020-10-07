В Гродно пьяный мужчина нанес тяжелую травму десятилетнему мальчику, бросив в него бутылку

Тяжелую травму головы получил в Гродно десятилетний мальчик — в него бросил стеклянной бутылкой пьяный мужчина.





ЧП случилось вечером 6 октября на одной из детских площадок. Нетрезвый мужчина начал хватать за руки пятилетнего мальчика. За него заступилась компания детей постарше. В ответ мужчина бросил в детей стеклянной бутылкой и попал в голову десятилетнему мальчику.

Ребенок госпитализирован с тяжелой травмой.

Хулиган задержан, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемому 50 лет, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 6 октября мужчина как раз освободился из мест лишения свободы.