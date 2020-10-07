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COVID-19. Кого Минздрав относит к контактам первого уровня
Источник материала: Навiны
Министерство здравоохранения уточнило, кто сейчас относится к контактам первого уровня.
Согласно постановлению ведомства №81, к ним относятся граждане, имевшие тесный контакт:
«Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее одного метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в документе.
К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до десяти лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:
«Возможным считается контакт на расстоянии от одного до двух метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в постановлении.
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Министерство здравоохранения уточнило, кто сейчас относится к контактам первого уровня.
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