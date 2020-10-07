﻿ COVID-19. Кого Минздрав относит к контактам первого уровня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

COVID-19. Кого Минздрав относит к контактам первого уровня

07.10.2020 14:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство здравоохранения уточнило, кто сейчас относится к контактам первого уровня.

COVID-19. Кого Минздрав относит к контактам первого уровня
Фото Depositphotos

Согласно постановлению ведомства №81, к ним относятся граждане, имевшие тесный контакт:

  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение четырех дней до и десяти дней после появления у него симптомов заболевания;
  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение четырех дней до и десяти дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19.

«Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее одного метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в документе.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до десяти лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:

  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение четырех дней до и десяти дней после появления у него симптомов заболевания;
  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение четырех дней до и десяти дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

«Возможным считается контакт на расстоянии от одного до двух метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в постановлении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения уточнило, кто сейчас относится к контактам первого уровня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро не устоял
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика