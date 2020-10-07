COVID-19. Кого Минздрав относит к контактам первого уровня

Министерство здравоохранения уточнило, кто сейчас относится к контактам первого уровня.



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Согласно постановлению ведомства №81, к ним относятся граждане, имевшие тесный контакт:

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение четырех дней до и десяти дней после появления у него симптомов заболевания;

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение четырех дней до и десяти дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19.

«Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее одного метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в документе.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до десяти лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение четырех дней до и десяти дней после появления у него симптомов заболевания;

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение четырех дней до и десяти дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

«Возможным считается контакт на расстоянии от одного до двух метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в постановлении.