Почем сейчас продаются дачи, в которых можно остаться зимовать

Источник материала: Tut.by

Количество дачных предложений всегда увеличивается после завершения сезона. И это логично: урожай собран и хозяевам уже не так больно расставаться с заветными сотками. Для покупателя тоже есть плюсы: есть из чего выбрать, а раз предложений больше и конкуренция выше, то можно рассчитывать на уступки в цене. Кроме этого, на рынке есть современные варианты дач, в которых можно зимовать. Проще говоря, понятие сезонности не так уж и важно. Главное, чтобы для этого в садоводческом товариществе было круглогодичное, а не сезонное, водоснабжение или собственная скважина на участке. Почем сейчас продают варианты, где можно жить и зимой — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

СТ «Родник Соломореченский»

Дача расположена в 15 км от МКАД в молодечненском направлении. Дом двухуровневый, из бруса, площадью 61 квадратный метр. Участок — 6,3 сотки.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Жилье пригодно для круглогодичного проживания: на участке есть скважина, вода заведена в дом (есть душевая кабина, бойлер, унитаз, умывальник). Электричество разведено по дому, установлены современные автоматы для отключения. Канализация местная (септик) в доме. Отопление электрическое. Газ по улице. Соседи живут постоянно.

Цена — 34,9 тысячи долларов.

СТ «Узборье»

Дача расположена в 13 км от МКАД в логойском направлении. Дом двухуровневый, кирпичный, площадь 92,7 квадратного метра. В 2015 году (строился в 1987 году) дачный дом и участок полностью преобразили — от старой дачи остался только внешний фасад, говорится в объявлении.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Хозяева полностью заменили кровлю, установили стеклопакеты ПВХ, заменили электропроводку, утеплили стены и потолки жилых комнат в мансарде. Для внутренней обшивки использовали современные натуральные материалы — вагонку и пробку. В доме есть санузел и душевая с горячей водой (бойлер). Отопление печное. Из коммуникаций есть круглогодичный водопровод и местная канализация. Газ — по улице. Однако хозяева предупреждают, что дача — это все же не дом для круглогодичного проживания.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 6 соток, с газоном, туями, плодоносящими деревьями и кустарниками. На участке есть летний туалет, сарай для инвентаря. Цена — 39 тысяч долларов.

СТ «Колос-сад»

Дача расположена в 15 км от МКАД в логойском направлении. Дом двухуровневый, каркасный, обложен кирпичом. Площадь — 80 квадратных метров. В доме есть печное отопление, газовая плита (баллоны), бойлер (водопровод центральный), душевая кабина, туалет (местная канализация). Газ — по улице.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 4,5 сотки, благоустроенный, с хозпостройками. В объявлении говорится, что дороги внутри садоводческого товарищества зимой чистятся. Цена — 43,5 тысячи долларов.

СТ «Родник-2009»

Дача расположена в 21 км от МКАД в раковском направлении (рядом с деревней Аксаковщина). Дом деревянный площадью 66 квадратных метров. Внутри теплые полы, печь-камин с тепловым контуром, тепловой насос. Вода из скважины заведена в дом, канализация местная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 6 соток. Цена — 55 тысяч долларов.

СТ «Идея»

Дача расположена в 16 км от МКАД в логойском направлении (рядом д. Узборье). Дом в скандинавском стиле, двухуровневый, из керамзитобетона (обшит вагонкой / блокхаус), площадью 89,5 квадратного метра.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В доме круглогодично есть горячая вода (бойлер), теплые водяные полы (электрический котел), сауна. Жилье полностью укомплектовано мебелью и техникой, на полу — деревянный паркет.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 8,5 сотки, благоустроенный. Цена — 87 тысяч долларов.