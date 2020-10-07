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Почем сейчас продаются дачи, в которых можно остаться зимовать
Источник материала: Tut.by
Количество дачных предложений всегда увеличивается после завершения сезона. И это логично: урожай собран и хозяевам уже не так больно расставаться с заветными сотками. Для покупателя тоже есть плюсы: есть из чего выбрать, а раз предложений больше и конкуренция выше, то можно рассчитывать на уступки в цене. Кроме этого, на рынке есть современные варианты дач, в которых можно зимовать. Проще говоря, понятие сезонности не так уж и важно. Главное, чтобы для этого в садоводческом товариществе было круглогодичное, а не сезонное, водоснабжение или собственная скважина на участке. Почем сейчас продают варианты, где можно жить и зимой — в материале REALTY.TUT.BY.
СТ «Родник Соломореченский»
Дача расположена в 15 км от МКАД в молодечненском направлении. Дом двухуровневый, из бруса, площадью 61 квадратный метр. Участок — 6,3 сотки.
Жилье пригодно для круглогодичного проживания: на участке есть скважина, вода заведена в дом (есть душевая кабина, бойлер, унитаз, умывальник). Электричество разведено по дому, установлены современные автоматы для отключения. Канализация местная (септик) в доме. Отопление электрическое. Газ по улице. Соседи живут постоянно.
Цена — 34,9 тысячи долларов.
СТ «Узборье»
Дача расположена в 13 км от МКАД в логойском направлении. Дом двухуровневый, кирпичный, площадь 92,7 квадратного метра. В 2015 году (строился в 1987 году) дачный дом и участок полностью преобразили — от старой дачи остался только внешний фасад, говорится в объявлении.
Хозяева полностью заменили кровлю, установили стеклопакеты ПВХ, заменили электропроводку, утеплили стены и потолки жилых комнат в мансарде. Для внутренней обшивки использовали современные натуральные материалы — вагонку и пробку. В доме есть санузел и душевая с горячей водой (бойлер). Отопление печное. Из коммуникаций есть круглогодичный водопровод и местная канализация. Газ — по улице. Однако хозяева предупреждают, что дача — это все же не дом для круглогодичного проживания.
Участок — 6 соток, с газоном, туями, плодоносящими деревьями и кустарниками. На участке есть летний туалет, сарай для инвентаря. Цена — 39 тысяч долларов.
СТ «Колос-сад»
Дача расположена в 15 км от МКАД в логойском направлении. Дом двухуровневый, каркасный, обложен кирпичом. Площадь — 80 квадратных метров. В доме есть печное отопление, газовая плита (баллоны), бойлер (водопровод центральный), душевая кабина, туалет (местная канализация). Газ — по улице.
Участок — 4,5 сотки, благоустроенный, с хозпостройками. В объявлении говорится, что дороги внутри садоводческого товарищества зимой чистятся. Цена — 43,5 тысячи долларов.
СТ «Родник-2009»
Дача расположена в 21 км от МКАД в раковском направлении (рядом с деревней Аксаковщина). Дом деревянный площадью 66 квадратных метров. Внутри теплые полы, печь-камин с тепловым контуром, тепловой насос. Вода из скважины заведена в дом, канализация местная.
Участок — 6 соток. Цена — 55 тысяч долларов.
СТ «Идея»
Дача расположена в 16 км от МКАД в логойском направлении (рядом д. Узборье). Дом в скандинавском стиле, двухуровневый, из керамзитобетона (обшит вагонкой / блокхаус), площадью 89,5 квадратного метра.
В доме круглогодично есть горячая вода (бойлер), теплые водяные полы (электрический котел), сауна. Жилье полностью укомплектовано мебелью и техникой, на полу — деревянный паркет.
Участок — 8,5 сотки, благоустроенный. Цена — 87 тысяч долларов.
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Выбрали самые интересные варианты дач, в которых можно жить круглый год.
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