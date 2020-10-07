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Звезда «Ливерпуля» заступился за бездомного
Источник материала: Tut.by
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мо Салах заступился за бездомного на заправочной станции. Об этом
Бездомный британец Дэвид Крэйг столкнулся с недовольством группы молодых людей. Камера наблюдения на заправке зафиксировала поведение форварда «Ливерпуля», который вмешался в конфликт и защитил Крэйга от обидчиков. Кроме того, египтянин дал мужчине 100 фунтов.
50-летний Крэйг был тронут поведением спортсмена. «Мо прекрасен как на футбольном поле, так и за его пределами», — признался он.
Отмечается, что Салах пришел на помощь бездомному после победы над «Арсеналом» 28 сентября. Известно, что Крэйг ночует неподалеку от домашнего стадиона «Ливерпуля».
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Салах отметился пятью голами в четырех матчах чемпионата. Египтянин защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года.
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