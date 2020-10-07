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Звезда «Ливерпуля» заступился за бездомного

07.10.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мо Салах заступился за бездомного на заправочной станции. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Бездомный британец Дэвид Крэйг столкнулся с недовольством группы молодых людей. Камера наблюдения на заправке зафиксировала поведение форварда «Ливерпуля», который вмешался в конфликт и защитил Крэйга от обидчиков. Кроме того, египтянин дал мужчине 100 фунтов.


50-летний Крэйг был тронут поведением спортсмена. «Мо прекрасен как на футбольном поле, так и за его пределами», — признался он.

Отмечается, что Салах пришел на помощь бездомному после победы над «Арсеналом» 28 сентября. Известно, что Крэйг ночует неподалеку от домашнего стадиона «Ливерпуля».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Салах отметился пятью голами в четырех матчах чемпионата. Египтянин защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года.

 
 
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