Звезда «Ливерпуля» заступился за бездомного

Источник материала: Tut.by

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мо Салах заступился за бездомного на заправочной станции. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Бездомный британец Дэвид Крэйг столкнулся с недовольством группы молодых людей. Камера наблюдения на заправке зафиксировала поведение форварда «Ливерпуля», который вмешался в конфликт и защитил Крэйга от обидчиков. Кроме того, египтянин дал мужчине 100 фунтов.





50-летний Крэйг был тронут поведением спортсмена. «Мо прекрасен как на футбольном поле, так и за его пределами», — признался он.

Отмечается, что Салах пришел на помощь бездомному после победы над «Арсеналом» 28 сентября. Известно, что Крэйг ночует неподалеку от домашнего стадиона «Ливерпуля».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Салах отметился пятью голами в четырех матчах чемпионата. Египтянин защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года.