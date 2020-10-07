Xiaomi показала новые беспроводные наушники Redmi. Цена - от 13 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала две пары беспроводных Bluetooth-наушников под брендом Redmi, которые в первую очередь отличаются невысокой ценой. Информация о них появилась в индийском интернет-магазине производителя.





Устройства называются Redmi SonicBass Neckband (соединяются между собой проводом, который носится за шеей) и Redmi Earbuds 2C («затычки»). Исходя из данных с описанием гаджетов на страницах магазина обе модели могут работать от одного заряда порядка 12 часов. В активе также защита от брызг по стандарту IPX4.

Кроме того, гарнитуры способны взаимодействовать с голосовыми ассистентами от Google и Amazon. Производитель заявляет, что поддерживается и функция соединения сразу с несколькими устройствами. Шумоподавление только пассивное.





За Redmi SonicBass Neckband в Индии просят 13 долларов, а за модель Redmi Earbuds 2C — 18 долларов. О планах по продажам в других странах пока не заявляется.

Ниже — цены других наушников: