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В Кремле не считают Тихановскую частью политического рельефа Беларуси

07.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кремль сегодня пояснил, почему в графике Путина нет и не появится имя Светлана Тихановская, в то время как при этом власти РФ готовы контактировать с представителями всех политических сил Киргизии.

«Речь идет о политических партиях в Киргизии, которые принимали участие в выборах, которые сейчас являются участниками политического ландшафта в Киргизии и находятся в стране», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности контактов Кремля с белорусской оппозицией.

«Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется», - заявил Песков.

По его словам, Тихановская "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным [Лукашенко] - там совершенно другая ситуация", - резюмировал представитель Кремля.

 
 
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Кремль сегодня пояснил, почему в графике Путина нет и не появится имя Светлана Тихановская, в то время как при этом власти РФ готовы контактировать с...
 
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