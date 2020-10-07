В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще 20 человек

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 20 человек, сообщил сегодня правозащитный центр «Весна». Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 94 человек.

Решение принято после того, как этой группе граждан были предъявлены обвинения по ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса, предусматривающим уголовное наказание.

Политзаключенными признаны Никита Гончаров, Владимир Горох, Максим Зиневич, Михаил Колишук, Антонина Коновалова, Иван Красовский, Илья Игно, Виктор Шавр, Анна Сунгурова, Тамаз Пипий, Тимур Пипий, Ростислав Стефанович, Артем Косаковский, Денис Марусевич, Марк Солонников, Илья Полонянкин, Марина Глазова, Евгений Кохановский, Александр Киселев и Андрей Расулов.

Правозащитники указывают, что демонстранты не совершали действий, предусмотренных статьей 293 УК.

«Участники протестов не устраивали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам», - говорится в сообщении правозащитного центра.