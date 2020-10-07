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В чем подвох? В Минске появятся странные проездные на 1, 3, 7 и 25 поездок

07.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске появятся новые проездные на наземный общественный транспорт. Решение Мингорисполкома за подписью председателя Владимира Кухарева опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно этому документу, вводятся новые проездные на 1, 3, 7 и 25 поездок.

В этом решении есть странные моменты, которые выбиваются из сложившейся системы тарифов и оплаты проезда.

Во-первых, срок действия этих проездных — 365 суток, включая дату продажи. Все другие проездные на определенное число поездок, которые есть сейчас, действуют либо 60, либо 80 суток.

Во-вторых, эти проездные не распространяются на метро: оплатить проезд ими можно будет только в наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, автобус-экспресс). Все другие проездные на определенное число поездок (за исключением проездного на 100 поездок), также есть в варианте и для метро.

В-третьих, покупка таких проездных не дает никакой выгоды в зависимости от числа поездок. Так, проездной на одну поездку будет стоит 65 копеек (столько же стоит обычный талончик), на автобус-экспресс — 80 копеек (столько же стоит талончик на экспресс). 

Проездной на 3 поездки будет стоить 1,95 рубля (2,4 рубля для экспресса) — это цена ровно трех талончиков. Проездной на 7 поездок обойдется в 4,55 рубля (5,6 рубля для экспресса) — это цена аккурат семи талонов. Проездной на 25 поездок оценен в 16,25 рубля (20 рублей для экспресса) — это цена ровно 25 талончиков. 

То есть непонятно, зачем покупать проездной, если можно купить такое же количество талончиков?

Для сравнения: действующие сейчас проездные на число поездок позволяют экономить при их покупке. Так, проездной на 10 поездок стоит 6,17 рубля — а 10 талонов обошлись бы в 6,5 рубля (экономия 5%). А проездной на 100 поездок стоит 53,95 рубля, а 100 талонов обошлись бы в 65 рублей (экономия 17%).

Сейчас в Минском городском общественном транспорте действуют 188 видов проездных билетов, записываемых на бесконтактные карточки, а также 4 вида одноразовых талонов и один вид жетонов на метро. 

Кроме того, есть пригородные автобусы, на которых можно ездить в пределах города (4 тарифа на проезд при покупке билета у водителя и 5 видов проездных на карточке). А также коммерческие маршрутные такси, у которых в пределах города и ближнего пригорода также действуют несколько тарифов в зависимости от зоны и расстояния проезда. 

Наконец, на электричках тоже можно ездить по городу, здесь действует километровый тариф для обычных электричек и несколько зонных тарифов для электричек т.н. «городских линий».
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появятся новые проездные на наземный общественный транспорт. Решение Мингорисполкома за подписью председателя Владимира Кухарева опубликовано на...
 
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