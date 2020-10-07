Евро не устоял

С начала октября значение валютной корзины выросло уже на 0,33%.





Курс доллара опустился лишь на 0,0020 BYN до 2,6205 BYN/USD. За предыдущие три дня роста, стоимость доллара выросла на 0,0206 BYN.





Курс евро упал на 0,0090 BYN до 3,0818 BYN/EUR. По итогам вчерашних торгов евро поднялся на максимум за 26 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0118 BYN до 3,3548 BYN/100 RUB. С начала октября сотня российских рублей подорожала на 0,0205 BYN.









Центробанк России

Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на Московской Бирже.





За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился на 42 копейки до 78,0921 российских рублей. Такой же курс евро упал сразу на 70 копеек до 91,82 российских рублей.





Сегодня МинФин РФ более чем вдвое увеличил продажи валюты.





Согласно планам министерства с 7 октября по 6 ноября на МосБирже будет продано валюты на 126,9 млрд руб., это в 2,3 раза больше, чем месяцем ранее.





Ежедневно будет продаваться валюта приблизительно на 5,8 млрд руб.