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С кем вы, деятели культуры? Более 800 человек подписали письмо против насилия и фальсификаций
Источник материала: Партизан
Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов — как из «официальных», так и из «неофициальных» культурных кругов — подписали открытое письмо с требованиями пересмотреть результаты президентских выборов, прекратить насилие, отменить «черные списки» и не оказывать давление на мастеров культуры, не согласных с политикой белорусских властей.
Как отмечается в тексте открытого письма, выдержки из которого приводит радио
Мы считаем, что эта ситуация требует немедленного законного решения, иначе
последствия правового дефолта отбросят нашу страну назад в развитии и создадут почву для произвола и беззакония".
Подписанты единогласно и солидарно требуют:
- провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии с международными стандартами, а также снять с должностей действующий состав ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.
- прекратить запугивание и репрессии в отношении работников сферы культуры со стороны силовых структур и других должностных лиц. Ликвидировать институт "черных списков".
- восстановить на рабочем месте всех работников сферы культуры, которые были уволены за свою гражданскую позицию.
- освободить и реабилитировать всех политзаключенных, а также всех граждан, задержанных во время мирных акций.
- прекратить противоправную деятельность сотрудников силовых органов и провести проверки законности их действий. Привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, расправы и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.
- немедленно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на предмет проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Беларуси с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.
Среди подписантов:
народные артисты Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты республики Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш,
рок-музыканты Игорь Ворошкевич, Сергей Пукст, Светлана Бень, Лявон Вольский, Алесь Денисов,
писатели Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Андрей Хаданович, Андрей Горват,
дирижер ансамбля "Хорошки" Иван Еремеевич и хормейстер государственной академической хоровой капеллы имени ширмы Дмитрий Хлевич,
телезвезды Лариса Грибалева, Андрей Макаенок, Денис Дудинский, Андрей Бонд,
победители» Славянского базара " ра ых лет Роман Волознев, Алексей Гросс, Макс Лоренс,
режиссеры Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик,
победители детского "Евровидения" Ксения Ситник и Алексей Жигалкович, национальных отборов к взрослому "Евровидению" Uzari, VAL и другие.
Полный текст письма с подписями по
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Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов — как из «официальных», так и из «неофициальных»...
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