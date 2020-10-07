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Власти столицы предлагают сократить число автобусов. Минчане разбогатели и теперь ездят на авто

07.10.2020 15:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

— Благосостояние минчан растет. Большинство из них передвигаются на личнoм транспoрте и пoка не гoтoвы oтказаться oт негo в пoльзу oбщественнoгo. Наверное, настала пора проанализировать, в каком количестве пассажирских автобусов и троллейбусов действительно нуждается город. Они курсируют с тем же интервалом, что и 10 лет назад, многие идут по маршруту полупустые. При том их работа дотируется — тратятся немалые бюджетные деньги. Отсюда возникает логичный вопрос: насколько такие расходы целесообразны? — привел аргументы А. Бугров.

Что в итоге?

Минимизировать использование наземного транспорта — вполне оправданный шаг с учетом еще и того, что в Минске вскоре откроют новую ветку метро, считает председатель Мингорсовета. Увеличение интервала движения на некоторых маршрутах никак не отразится на комфорте пассажиров, уверен он.

— Смартфоны есть почти у каждого. Существуют специальные приложения, где можно посмотреть расписание транспорта, — пояснил А. Бугров. И прийти на остановку в нужный момент. Изучил график движения нужного автобуса, рассчитал время — вышел и поехал. Никаких проблем не возникнет. А польза очевидна. Во-первых, разгрузим дороги. Во-вторых, сможем перенаправить освободившиеся средства на другие цели.

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Теги: Минск
 
 
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Использование автoбусoв и трoллейбусoв в столице стоит минимизировать, потому что большинство минчан разбогатело и пересело на личный автотранспорт. Такое мнение...
 
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