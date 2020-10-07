Белорусы больше не смогут анонимно пополнять кошельки Яндекс.Деньги

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

С начала года можно наблюдать «миграцию» из анонимных кошельков. Белорусов, которые провели идентификацию, с января по август 2020 года было в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее. В Беларуси идентификацией кошельков занимается БПС-Сбербанк .



Идентификация кошелька Яндекс.Деньги (ЮMoney) обычно стоит 10 рублей, но до 31 декабря 2020 года для белорусов установлена символическая плата в 1 копейку. Резиденты других стран могут провести идентификацию только в банке по паспорту, а стоит это 30 рублей.

Те, кто не обладают картой БПС-Сбербанка, могут пройти процедуру регистрации через интернет в Межбанковской системе идентификации (МСИ), после чего бесплатно выпустить виртуальную карту, пополнить ее на любую сумму и персонализировать кошелек Яндекс.Деньги (ЮMoney).



Что в итоге?

Анонимными кошельками пользоваться стало сложнее. В России законодательно введен запрет на их пополнение наличными, например, через платежные терминалы. Такой возможности тем самым лишились и владельцы кошельков из других стран, в том числе из Беларуси.



Яндекс.Деньги стали ЮMoney после того, как полностью вошли в экосистему Сбербанка, которому и принадлежат на 100%. Сервис электронных платежей помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям – принимать онлайн-оплату через ЮKassa. Пользователи ЮMoney могут создать электронный кошелек, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом.

