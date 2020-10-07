КАМАЗ определился с датой начала серийного производства конкурента БелАЗам — карьерного самосвала «Атлант»

Источник материала: Onliner Не то чтобы КАМАЗ покушается на славу минских холодильников «Атлант», но свой новый карьерный самосвал назвал именно так. Отчасти конкурировать он призван с маленькими БелАЗами. Сейчас машину активно испытывают, до серии еще далеко, но дата назначена.

Прототип автомобиля был создан еще в прошлом году в рамках проекта ПАО «КАМАЗ» по расширению модельного ряда в сторону увеличения полной массы автомобилей и их грузоподъемности. Руководством компании тогда было принято решение выйти в нижний класс карьерных грузовиков, работающих при добыче полезных ископаемых в карьерах.

Первый образец самосвала карьерного класса КАМАЗ-65805 имеет грузоподъемность 60 тонн. Самосвальная установка выполнена в скальном исполнении для перевозки горных пород. Автомобиль оснащен 12-литровым двигателем КАМАЗ-910.11 в 500 л. с. и гидромеханической автоматической коробкой передач Allison.





«Атлант» сразу разрабатывался в категории Autonomous Ready, то есть он готов к тому, чтобы стать роботом после оснащения необходимой сенсорикой. Все системы автомобиля готовы, чтобы управляться по CAN-шине. Двигатель, коробка передач, тормозная система, рулевое управление выполнены в исполнении, которые могут управляться электронными сигналами. Второй прототип данного автомобиля будет уже выполнен в варианте автомобиля-робота.





В самосвале применены усиленные ведущие (задние) мосты под нагрузку 21 тонна и передние оси под нагрузку 12 тонн. На третьем, четвертом, пятом мостах применена гидропневматическая подвеска, которая позволяет гибко регулировать жесткость подвески в зависимости от загрузки автомобиля, а также иметь возможность устранять крен при разгрузочных операциях. Управляемыми осями в автомобиле являются первая, вторая и пятая. Пятый мост поворачивается с помощью гидроцилиндров вокруг своей оси. Такая схема позволила добиться радиуса поворота автомобиля на уровне четырехосных автомобилей. Также автомобиль получил специальные шины с усиленным металлическим кордом и увеличенной толщиной протектора.





Самосвал также будет оснащен дополнительными системами, которые будут определять специфику использования этого автомобиля в карьерах. Это системы контроля давления в шинах, крена автомобиля, перегруза, контроля наличия линий электропередач рядом с машиной при разгрузке кузова и система взвешивания. Также автомобиль оснастят системой помощи водителю уровня 1+, которая будет включать в себя систему предотвращения столкновений и систему контроля состояния водителя. Кроме этого, авто будет оснащено дополнительной системой «Виртуальный коридор», которая позволит контролировать его движение по дорогам внутри карьера. Эта система позволит минимизировать вероятность съезда самосвала с траектории движения и, как следствие, падение его с высоты.





В ноябре — декабре «Атлант» отправится на испытания в Кузбасс в карьер АО «СДС-Уголь», где планируется провести испытания данного автомобиля при реальных перевозках угля и вскрышных пород. В течение 2021 года будут проведены все необходимые мероприятия по доработке, усилению и исключению «детских болезней» машины. И уже в 2023 году КАМАЗ планирует представить опытно-промышленную партию этих автомобилей.