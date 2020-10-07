УКС затянул, дольщик — заработал. Как суд решил дело о почти четырех месяцах задержки со сдачей дома

Источник материала: Onliner

Редкий из дольщиков отваживается судиться с застройщиком из-за задержки сроков сдачи дома. Большинство вроде как уже смирилось со сложившимися правилами игры: мол, я отдаю деньги, а ты строишь дом и сдаешь его как получится (скорее всего, с задержкой в несколько месяцев — полгода). Но есть и исключения из правил. Один из таких случаев недавно рассматривал суд Советского района.

К белорусской Фемиде обратился некто Ф, который указал, что 20.01.2019 заключил с УКСом Советского района договор на строительство квартиры. Согласно официальному документу, сдать дом (а вместе с ним и 122-метровую «трешку») застройщик должен был 3 сентября 2019 года. Но, как это и заведено у столичных девелоперов, первоначальный план сорвался, и многоэтажка была введена в эксплуатацию только в декабре 2019-го. Причем 30-го числа.

Наверняка, многие дольщики только порадовались такому подарку — ключи под Новый год, — но не Ф. Мужчина совершенно справедливо решил взыскать неустойку за просрочку, тем более что и договором такой вариант предусматривался. «Обсчитав» все дни и проценты, Ф. получил приятную сумму в размере 6529,62 рубля — при ремонте пригодится.

— Решением суда Советского района г. Минска от 21 июля 2020 года постановлено: взыскать с УКС Советского района г. Минска в пользу Ф. неустойку за нарушение сроков ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в размере 5000 рублей, расходы по оплате помощи представителя в размере 950 рублей, а всего — 5950 рублей; в удовлетворении исковых требований Ф. к УКС Советского района г. Минска о взыскании неустойки по договору долевого строительства в остальной части отказать; взыскать с КДП «УКС Советского района г. Минска» в доход государства государственную пошлину в размере 250 рублей, — цитирует решение суда Минский городской суд.



УКС с решением суда оказался не согласен и подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что суд все верно рассмотрел, оценил и обозначил. Интересно в этой истории другое, а именно цитата из сообщения пресс-службы: «С учетом изложенного размер неустойки за период с 4 сентября 2019 года по 30 декабря 2019 года (более трех месяцев) в размере 6529,62 рубля (276 678,72 рубля × 0,02% × 118 дней просрочки) судом произведен правильно. Поскольку подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения ответчиком своих обязательств, суд правомерно применил ст. 314 ГК, уменьшив ее размер до 5000 рублей». Оказывается, бывает и так — по договору одно, а по решению суда — другое. Интересно, работает ли это в обратную сторону?..

В сообщении также есть дополнительная информация для всех, кто планирует спорить с застройщиком: «Судом обоснованно не приняты во внимание доводы ответчика о том, что решением Минского горисполкома от 20 июня 2019 года продлены сроки ввода объекта в эксплуатацию до 30 октября 2019 года, поскольку принятым решением Мингорисполкомом продлен срок строительства объекта, однако указанное решение не является основанием для изменения сроков исполнения обязательств по договорам создания объектов долевого строительства. Также обоснованно не приняты во внимание доводы ответчика о том, что в период строительства осуществлялось приостановление строительства (с 20.02.2018 по 06.03.2018 и с 12.03.2018 по 23.04.2018), в связи с чем полагают, что срок ввода объекта в эксплуатацию продлевался, поскольку приостановление строительства осуществлялось до заключения договора создания объекта долевого строительства с истцом (20 января 2019 года) и при заключении договора могли быть учтены ответчиком, однако окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию сторонами определен 3 сентября 2019 года и не изменялся».

5 октября 2020 года определением судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда решение суда Советского района г. Минска от 21 июля 2020 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения. С КУДП «УКС Советского района г. Минска» в пользу Ф. взысканы понесенные расходы за составление возражений на апелляционную жалобу и участие представителя в суде апелляционной инстанции в размере 400 рублей. Решение суда вступило в законную силу.