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Все еще тепло? Точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни

07.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Теплая с кратковременными дождями погода ожидается в Беларуси в ближайшие три дня, об этом свидетельствует прогноз погоды Белгидрометцентра.

© Sputnik / Константин Чалабов
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В четверг, 8 октября, погодные условия на территории страны будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-восточной половине сохранится влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями.

Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром может сгуститься туман. Ожидается ветер переменных направлений - от слабого до умеренного. В ночные часы температура воздуха составит +7..+13°С, местами будет от +3°С до +6°С. Днем потеплеет до +14..+19°С.

"9 октября ночью и утром по восточной половине, днем в восточных районах сохранится влияние атмосферного фронта, на остальной части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления", - рассказали синоптики.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, утром и днем преимущественно по восточной части страны пройдут дожди, местами - сильные. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть умеренный ветер переменных направлений. Минимальная температура воздуха ночью продержится в районе от +3°С по западу до +13°С по востоку, днем столбик термометра поднимется до +12..+17°С.

В субботу, 10 октября, погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. По-прежнему будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ожидается умеренный ветер переменных направлений. В ночные часы похолодает до +3..+9°С, местами будет до +11°С, в середине дня воздух прогреется до +12..+18°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха по ночам местами опустится до +3°С, при этом в дневные часы серьезного похолодания не ожидается.
 
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