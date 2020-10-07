Тихановская: режим не собирается общаться с народом и строить внешнеполитические отношения

Источник материала: Ежедневник

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что режим в Беларуси погрузился во внешнеполитическую блокаду.

«В последние два месяца режим ясно дал понять, что не собирается общаться с беларусским народом. Теперь он показывает, что внешнеполитические отношения строить тоже не намерен. Он выгоняет дипломатов, обвиняет другие страны в финансировании протестов, выдумывает международные телефонные переговоры", - говорится в сообщении Telegram-канала Тихановской по поводу отзыва дипломатов из Беларуси.

«Режим погрузился во внешнеполитическую блокаду и пытается утянуть за собой всех нас. Но у него это не получится», - полагает Тихановская.

По словам экс-кандидата в президенты, представители стран ЕС, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель "высказывают восхищение беларусами и готовы реально поддерживать победу демократии в стране".