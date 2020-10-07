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США закончили испытания рекордно большого орбитального телескопа
Источник материала: Навiны
Недавние испытания телескопа Джеймса Уэбба подтвердили, что полностью собранная обсерватория выдержит сотрясения, грохот и вибрации во время взлета.
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Во время испытаний было тщательно отслежено и записано около 600 отдельных параметров. Сложный размер и форма обсерватории требовали значительно большего количества измерений для обеспечения успеха. Затем данные были тщательно проанализированы и отмечены как полностью успешные.
Космический телескоп Джеймса Уэбба — самый большой, мощный и сложный космический телескоп из когда-либо созданных. В его разработке приняли участие 258 компаний, агентств и университетов — 142 из США, 104 из 12 европейских стран и 12 из Канады.
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Недавние испытания телескопа Джеймса Уэбба подтвердили, что полностью собранная обсерватория выдержит сотрясения, грохот и вибрации во время взлета.
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