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США закончили испытания рекордно большого орбитального телескопа

07.10.2020 15:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Недавние испытания телескопа Джеймса Уэбба подтвердили, что полностью собранная обсерватория выдержит сотрясения, грохот и вибрации во время взлета.

По сообщению на сайте NASA, проведенные тесты на двух отдельных объектах в космическом парке Northrop Grumman в Калифорнии, представляют собой последние два испытания в длинной серии экологических тестов, прежде чем телескоп будет отправлен во Французскую Гвиану для запуска. Следующая среда, с которой столкнется телескоп, — это космос.

Во время испытаний было тщательно отслежено и записано около 600 отдельных параметров. Сложный размер и форма обсерватории требовали значительно большего количества измерений для обеспечения успеха. Затем данные были тщательно проанализированы и отмечены как полностью успешные.

Космический телескоп Джеймса Уэбба — самый большой, мощный и сложный космический телескоп из когда-либо созданных. В его разработке приняли участие 258 компаний, агентств и университетов — 142 из США, 104 из 12 европейских стран и 12 из Канады.

 

 

 
 
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Недавние испытания телескопа Джеймса Уэбба подтвердили, что полностью собранная обсерватория выдержит сотрясения, грохот и вибрации во время взлета.
 
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