Представители сферы культуры и искусства требуют провести повторные выборы президента

Сотни представителей сферы культуры и искусства Беларуси выступили с открытым обращением, в котором потребовали признать результаты президентских выборов 9 августа недействительными и провести новую избирательную кампанию.





«Мы, нижеподписавшиеся, являемся деятелями культуры нашей страны, развиваем культуру внутри Беларуси и представляем белорусскую нацию на мировой арене, — говорится в обращении. — Художники, музыканты, актеры, писатели, поэты, архитекторы, дизайнеры, фотографы, исследователи культуры и культурные активисты — мы все чрезвычайно возмущены и категорически осуждаем недопустимые в цивилизованном государстве нарушения законодательства Республики Беларусь, необоснованное насилие над мирными гражданами со стороны силовых структур и фальсификацию результатов выборов президента Республики Беларусь».

Подписанты требуют «положить конец беззаконию и тирании» в Беларуси, поскольку «репрессии распространились по всей стране и достигли сферы культуры». «Нас не только увольняют, наши имена занесены в черный список как нежелательных артистов, но на нас также оказывают прямое давление, запугивают и сажают в тюрьму, — говорится в обращении. — Многие наши коллеги уже были задержаны. Кроме того, в результате расправ над представителями культуры некоторые театры (Национальный академический театр Янки Купалы, Гродненский областной драматический театр) были закрыты или ограничены в деятельности из-за ареста ведущих актеров».

По мнению представителей культуры, ситуация в стране требует немедленного законного разрешения, иначе «последствия правового дефолта отбросят нашу страну назад в развитии и создадут почву для произвола и беззакония».

Единственным законным выходом из сложившейся ситуации, считают они, является «срочное проведение повторных выборов в соответствии со всеми международными стандартами».

«Мы требуем признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными, согласно установленным и зафиксированным многочисленным фактам фальсификаций, недопуска независимых наблюдателей и давления на избирательные комиссии, — говорится в обращении. — Мы требуем проведения повторных выборов президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также требуем отставки действующих членов ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности».

Представители сферы культуры и искусства потребовали «немедленно прекратить запугивание, давление и репрессии в отношении работников культуры со стороны правоохранительных органов и других должностных лиц», а также «ликвидировать институт «черных списков» как позорное явление, недопустимое в европейском обществе в XXI веке».

Кроме того, подписанты требуют восстановить на рабочих местах всех работников сферы культуры, которые были уволены за свою гражданскую позицию, и прекратить оказывать любое давление на сотрудников учреждений культуры.

Они потребовали освободить и реабилитировать всех политзаключенных и граждан, задержанных во время мирных акций, а также прекратить противоправную деятельность сотрудников силовых органов и проверить законность их действий, начиная с момента сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Представители сферы культуры и искусства настаивают на возбуждении уголовных дел в связи с избиением и жестокими пытками граждан, задержанных во время мирных демонстраций, и привлечении к ответственности руководителей силовых структур, «ответственных за насилие, расправы и угрозы, вмешательство в частную жизнь граждан».

Они требуют «незамедлительно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на предмет проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Республике Беларусь с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства».

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав работников сферы культуры, подписавшихся под этим письмом, все мы будем действовать солидарно, вплоть до отказа от представления национальных интересов страны или отказа от организации международных и национальных культурных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены представителям мировой культурной общественности», — предупреждают подписанты.

По состоянию на 13.00 обращение подписали около 840 человек, в том числе народные артистки Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш, победительница «Детского Евровидения — 2005» Ксения Ситник, известные музыканты Лявон Вольский, Владимир Пугач и многие другие.