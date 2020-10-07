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Выпускники белорусских вузов все чаще выбирают глубинку

07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси молодые специалисты все чаще после распределения остаются работать в сельской местности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

От помощника комбайнера до управленца – так видит свой карьерный рост Денис Лизура. Сейчас учится на инженера в аграрном вузе, практику проходит в крупном хозяйстве и планирует остаться. Молодому человеку уже доверяют новую технику.

«Развития больше. В Минске такого не получишь, наверное. Перспективы тут есть. Вот я сейчас работаю трактористом. Я хотя бы сейчас понимаю, как это, что и где работает. Чтобы можно было, когда уже инженером буду, понимать, как это», – говорит Денис.

Какой теленок не доедает, а какой покашливает, Валерия точно знает. Всегда хотела работать на селе ветеринарным врачом. В поселок недалеко от Минска переехала вместе с мужем.

«Еще ездили сюда на практику в течение двух лет. Получилось, что рядом с домом, и неплохое хозяйство такое. И решили, лучше здесь. Потому что и движение, и поинтересней, чем в кабинете где-то сидеть», – рассказала Валерия Боровская.

На этом предприятии трудятся больше 20 молодых специалистов. Руководство уверяет: после обязательной отработки остаются практически все. Здесь им не обещают тепличных условий. Но работу дают ответственную, и зарплату для начинающих достойную – около 600 долларов. Еще один бонус – жилплощадь.

«На первое время, конечно, жилье мы предоставляем. После того, как отработаешь более двух лет, ты можешь получить коттедж или квартиру. Но первое время – это подменная комната в общежитии. Это для того, чтобы и мы могли понять, наш ли это специалист, и он должен определиться», – пояснила директор сельскохозяйственного предприятия Нина Железнова.

В Беларуси обязательную отработку проходят те, кто отучился за счет госбюджета. Любая организация может сделать запрос в Минобразования, и к ним направят молодого специалиста. Так и у выпускника есть гарантированное рабочее место, и организации решают вопрос дефицита кадров.

«Баланс уже несколько лет мы такой наблюдаем. Потому что именно система заказа работает. Заказ – это то, что было сделано несколько лет назад. Мы видим по специальностям, сколько нам принимать еще на стадии приема в вузы, ссузы, профтехучреждения», – рассказал начальник главного управления Министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович.

Чтобы молодежь не только приезжала, но и оставалась после отработки, в каждой сфере придумывают свои новшества. Например, начинающим медикам предоставляют дополнительный пятидневный отпуск с сохранением зарплаты и надбавки до 50% оклада.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси обязательную отработку проходят те, кто отучился за счет госбюджета.
 
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