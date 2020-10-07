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Выпускники белорусских вузов все чаще выбирают глубинку
07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси молодые специалисты все чаще после распределения остаются работать в сельской местности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
От помощника комбайнера до управленца – так видит свой карьерный рост Денис Лизура. Сейчас учится на инженера в аграрном вузе, практику проходит в крупном хозяйстве и планирует остаться. Молодому человеку уже доверяют новую технику.
«Развития больше. В Минске такого не получишь, наверное. Перспективы тут есть. Вот я сейчас работаю трактористом. Я хотя бы сейчас понимаю, как это, что и где работает. Чтобы можно было, когда уже инженером буду, понимать, как это», – говорит Денис.
Какой теленок не доедает, а какой покашливает, Валерия точно знает. Всегда хотела работать на селе ветеринарным врачом. В поселок недалеко от Минска переехала вместе с мужем.
На этом предприятии трудятся больше 20 молодых специалистов. Руководство уверяет: после обязательной отработки остаются практически все. Здесь им не обещают тепличных условий. Но работу дают ответственную, и зарплату для начинающих достойную – около 600 долларов. Еще один бонус – жилплощадь.
«На первое время, конечно, жилье мы предоставляем. После того, как отработаешь более двух лет, ты можешь получить коттедж или квартиру. Но первое время – это подменная комната в общежитии. Это для того, чтобы и мы могли понять, наш ли это специалист, и он должен определиться», – пояснила директор сельскохозяйственного предприятия Нина Железнова.
В Беларуси обязательную отработку проходят те, кто отучился за счет госбюджета. Любая организация может сделать запрос в Минобразования, и к ним направят молодого специалиста. Так и у выпускника есть гарантированное рабочее место, и организации решают вопрос дефицита кадров.
Чтобы молодежь не только приезжала, но и оставалась после отработки, в каждой сфере придумывают свои новшества. Например, начинающим медикам предоставляют дополнительный пятидневный отпуск с сохранением зарплаты и надбавки до 50% оклада.
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В Беларуси обязательную отработку проходят те, кто отучился за счет госбюджета.
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