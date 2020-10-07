|
В Гомеле 19-летний водитель «Газели» сбил на переходе ребенка и врезался в ограждение
Источник материала: Tut.by
Молодой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Гомеле,
Происшествие случилось 7 октября, около 11.00. Установлено, что 19-летний водитель (стаж вождения менее года) ехал на «Газели» по улице Белого со стороны улицы Технической в направлении улицы Зайцева и сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После этого автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)