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В Гомеле 19-летний водитель «Газели» сбил на переходе ребенка и врезался в ограждение

07.10.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 7 октября, около 11.00. Установлено, что 19-летний водитель (стаж вождения менее года) ехал на «Газели» по улице Белого со стороны улицы Технической в направлении улицы Зайцева и сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После этого автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение.


В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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