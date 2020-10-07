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Отвлеклась? Водитель поехала, пока все стояли, и остановилась только после удара (видео)

07.10.2020 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником paskamatveev вчера, 6 октября, стал очевидцем курьезной аварии на улице Есенина в Минске. По его словам, девушка за рулем автомобиля внезапно начала движение. Другие машины в этот момент стояли — горел красный свет. И девушка не тормозила.

ДТП случилось в крайней левой полосе, было около 15:35. В другом ряду проехал автобус, возможно, именно это ввело водителя Skoda в заблуждение. Потому как девушка начала движение. Впереди стоял микроавтобус Mercedes, он тоже не спеша покатился, но почти сразу остановился — ведь горел красный. А девушка ехала и ехала, ехала, пока не произошла авария.

— Скорее всего, она поехала по инерции за бусом, а сама отвлеклась на что-то, — предположил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео. — Когда вышла, было видно, что сразу извинилась.

Собеседник добавил, что последствия аварии были относительно легкими, хотя некоторые повреждения автомобили все-таки получили.

В каких случаях можно составить европротокол

Ранее мы уже рассказывали, как правильно это сделать.

Есть обязательные условия:

  • участие в ДТП не более двух автомобилей;
  • при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);
  • в ДТП нет погибших и пострадавших;
  • наличие у водителей действующих прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;
  • наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;
  • отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;
  • отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния (не пьян, не под воздействием наркотиков);
  • вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель с ником paskamatveev вчера, 6 октября, стал очевидцем курьезной аварии на улице Есенина в Минске. По его словам, девушка за рулем автомобиля внезапно начала...
 
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