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Отвлеклась? Водитель поехала, пока все стояли, и остановилась только после удара (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель с ником paskamatveev вчера, 6 октября, стал очевидцем курьезной аварии на улице Есенина в Минске. По его словам, девушка за рулем автомобиля внезапно начала движение. Другие машины в этот момент стояли — горел красный свет. И девушка не тормозила.
ДТП случилось в крайней левой полосе, было около 15:35. В другом ряду проехал автобус, возможно, именно это ввело водителя Skoda в заблуждение. Потому как девушка начала движение. Впереди стоял микроавтобус Mercedes, он тоже не спеша покатился, но почти сразу остановился — ведь горел красный. А девушка ехала и ехала, ехала, пока не произошла авария.
— Скорее всего, она поехала по инерции за бусом, а сама отвлеклась на что-то, — предположил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео. — Когда вышла, было видно, что сразу извинилась.
Собеседник добавил, что последствия аварии были относительно легкими, хотя некоторые повреждения автомобили все-таки получили.
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Наш читатель с ником paskamatveev вчера, 6 октября, стал очевидцем курьезной аварии на улице Есенина в Минске. По его словам, девушка за рулем автомобиля внезапно начала...
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