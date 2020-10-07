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BMW тестирует новый 4-Series Gran Coupe. Машина получила «ноздри», как у 4-Series

07.10.2020 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После премьеры серийных BMW 4-Series Coupe и Convertible внимание поклонников баварского производителя перебросилось на большой хетчбэк 4-Series Gran Coupe. Свежую партию шпионских фотографий данной модели опубликовал портал Carscoops. Не волнуйтесь, огромные «ноздри» на месте. 

BMW тестирует новый 4-Series Gran Coupe. Машина получила «ноздри», как у 4-Series

«Хитрый прищур» головной LED-оптики у Gran Coupe будет таким же, как у «двухдверки». Передний бампер тоже унаследован от купе, как и передняя часть салона, которая пока еще не попала в объективы камер. Вся задняя часть 5-дверной 4-Series нарисована с нуля. Здесь продолговатая линия крыши, другой спойлер и дополнительная пара дверей. В любом случае, места над головой в 4-Series Gran Coupe будет меньше, чем в седане 3-Series. Таковы традиции жанра, в котором выступает еще Audi A5 Sportback (у Mercedes конкурента данным моделям нет).

BMW тестирует новый 4-Series Gran Coupe. Машина получила «ноздри», как у 4-Series

По слухам, BMW 4-Series Gran Coupe может получить М-версию, которой не было у предшественника. Данные пока не подтверждены. В случае, если «эмке» GC суждено дойти до конвейера, она получит 3-литровый рядный мотор с отдачей 473 л. с. и 550 Н·м (версия Competition еще мощнее). Такой же мотор ставится на новые М3, М4, Х3 М и Х4 М.

Премьера 4-Series Gran Coupe состоится в следующем году. Кроме данной модели, BMW сейчас тестирует новое поколение 7-Series, кроссовер Х8 и электрокары семейства BMW i.

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После премьеры серийных BMW 4-Series Coupe и Convertible внимание поклонников баварского производителя перебросилось на большой хетчбэк 4-Series Gran Coupe. Свежую партию шпионских...
 
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