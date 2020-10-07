Молодой водитель рассказал, как ему удалось перевернуть «буханку» (видео)

Источник материала: Onliner

УАЗ-«буханка» переворачивается на раз-два. Об этом хорошо знают ценители советского автопрома. Сегодня в Гродно произошло очередное опрокидывание. «Наверное, это я виноват, — признался водитель УАЗа. Молодому человеку на вид лет 20, он очень нервничал, его буквально трясло. — Я видел Seat и знал, что нужно уступить. Но мне казалось, что минивэн еще слишком далеко».

«Когда мы сблизились, я понял, что авария неизбежна, стал уходить в сторону, но авария произошла, — рассказал автомобилист AutoGrodno. — Seat въехал в область правой двери УАЗа, из-за чего грузовичок опрокинулся на левый бок».









В салоне УАЗа был лишь один водитель, он был пристегнут и травм не получил. Ему пришлось выбираться через верх — единственную дверь над головой. Во втором автомобиле тоже был лишь водитель, мужчина не пострадал. Водитель Seat сообщил, что в результате удара в автомобиле поврежден радиатор и даже аккумулятор. Мужчина не исключает, что поврежден и двигатель. У «буханки» остались лишь вмятины на кузове. 7 человек легко поставили ее обратно на колеса, позже УАЗ уехал своим ходом.









Читайте также: