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Склад с боеприпасами загорелся в Рязанской области – видео
07.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел во второй половине дня в среду 7 октября. По информации МЧС РФ, в связи с пожаром на складе проведена эвакуация жителей более десяти близлежащих сел в радиусе пяти километров.
Кроме того, перекрыто движение по автомобильной трассе "Каспий", проходящей недалеко от горящего арсенала.
На место ЧП уже направлены 40 спасателей МЧС, 14 единиц пожарной техники, пожарный поезд, готовится к вылету самолет-танкер Ил-76.
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Арсенал с боеприпасами загорелся в Рязанской области. Смотрите на видео кадры, снятые в среду очевидцами.
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