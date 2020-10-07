Нацбанк Киргизии отключил систему банковских переводов из-за рубежа

Источник материала: АФН

Нацбанк Киргизии принял решение отключить систему межбанковски трансграничных переводов SWIFT, сообщила официальный представитель регулятора Аида Карабаева.

Временно не работают и другие схожие системы. «Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — говорится в информационном сообщении банка, передает РБК.

Карабаева пояснила, что это решение было принято во избежание оттока капитала из Киргизии. Все принятые меры нацелены на «обеспечение безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций», подчеркнули в Нацбанке.

Нацбанк Киргизии 6 и 7 октября рекомендовал всем коммерческим банкам приостановить работу. Накануне в республике перестали работать банкоматы. Президент местного Союза банков Анвар Абдраев объяснил, что аппараты отключены, а деньги из них изъяты, чтобы избежать массовых ограблений, как это было в период прошлых протестов.

Антиправительственные выступления начались в Киргизии 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в законодательное собрание. В ночь после выборов в стране произошли массовые беспорядки, протестующие захватили здание администрации президента парламента, также им удалось освободить из колонии экс-президента Алмазбека Атамбаева. В стране созданы два параллельных координационных совета оппозиции, один из которых уже объявил о принятии на себя всех власти и роспуске парламента.