Пашинян допускает признание независимости Карабаха для разрешения конфликта

Источник материала: АФН

Армения может признать независимость Нагорного Карабаха, если это решение поможет урегулировать конфликт.

Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью программе "Время покажет" на Первом канале, передает ТАСС.

"Вопрос в следующем: если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет, то мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения. Конечно же, мы еще считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", - сказал он, отвечая на вопрос, поможет ли признание Арменией Карабаха урегулировать конфликт или только усугубит ситуацию.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.