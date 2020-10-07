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Помните российского батюшку-сутенера? Он опять оказался за решеткой

07.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский священник Николай Киреев, осужденный в Витебске за сутенерство и досрочно освобождённый в РФ, снова попал в колонию.


во время суда в Витебске, архивное фото

В ноябре 2017 года иерея храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николая Киреева в Витебске признали виновным в попытке вывезти в Россию двух витеблянок для занятия проституцией и приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы. 

Напомним, что Киреева задержали в августе того же года на автовокзале Витебска, когда он собирался садиться на автобус с девушками.

Как стало известно в начале 2020 года, осужденного в Беларуси российского священника по ходатайству перевели отбывать наказание на родину, а там вскоре освободили, так как российский суд не признал решение белорусского.

Однако по кассационному представлению заместителя прокурора Ленинградской области апелляционное постановления Ленинградского областного суда от 30 января 2020 года, которым было отказано в признании белорусского приговора Кирееву, было отменено Третьим кассационным судом общей юрисдикции РФ.

17 июля дело иерея Николая Киреева снова передали на рассмотрение во Всеволожский городской суд. Слушание дела два раза откладывалось, однако 29 сентября российский суд рассмотрел его и признал решение суда Железнодорожного района Витебска.

Вина Киреева в совершении по предварительному сговору с другим лицом вовлечения четырех жительниц Беларуси в занятие проституцией на территории России, т.е. преступление, предусмотренное пунктами «б» и «в» части 2 статьи 240 УК РФ, была установлена.

В результате осужденного священника заключили под стражу и направили в исправительную колонию общего режима, где он должен провести 1 год 11 месяцев и 21 день, сообщает прокуратура Ленинградской области.

Адвокат Николая Киреева Эльдар Ибрагим оглы Алиев 1 октября обжаловал приговор Всеволожского городского суда в вышестоящий суд.
 
Теги: Витебск
 
 
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Российский священник Николай Киреев, осужденный в Витебске за сутенерство и досрочно освобождённый в РФ, снова попал в колонию.
 
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