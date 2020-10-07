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Литва остановила выделение средств Беларуси в рамках программы ЕС
Источник материала: Партизан
Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.
«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — сообщила агентству
По ее словам, один из замороженных платежей составлял около € 3 млн.
Выплаты прекратились немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению, уточнила Заборовска-Зданович.
Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией.
ЕС планировал выделить на нее €18,4 млн в 2020 году, €10,7 млн в 2021 году и €3,5 млн в 2022—2024 годах.
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Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.
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