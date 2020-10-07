ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai Sonata российской сборки: полный производственный цикл и новые комплектации

07.10.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В российском офисе Hyundai сообщили о запуске на калининградском заводе «Автотор» производства седана Sonata в режиме полного цикла (CKD).


До этого производство этой модели (сперва рестайлинговой версии, а с недавних пор и нового поколения) на мощностях предприятия осуществлялось методом крупноузловой сборки (SKD) — теперь производственный цикл включает сварку и окраску кузова. Переход на полный цикл производства, как отметили в российском представительстве компании, позволит достичь более глубокой локализации и расширить оснащение модели. Так, все версии Sonata получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника, а в комплектации Style появится цифровая приборная панель.


Комплекс систем активной безопасности Smart Sense пополнится функциями контроля встречного движения при повороте налево и напоминания водителю об оставленных в салоне детях, домашних животных и забытых вещах. Также в линейке появится специальная версия Sonata Way, отличительной особенностью которой станут светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, беспроводная зарядка смартфонов и мультимедиа-система «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Моторная гамма по-прежнему будет включать два бензиновых мотора MPI объемом 2 л (150 л.с.) и 2,5 л (180 л.с.).

Цены на Sonata, произведенные на «Автоторе» по полному циклу, в Hyundai озвучат позже.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском офисе Hyundai сообщили о запуске на калининградском заводе «Автотор» производства седана Sonata в режиме полного цикла (CKD).
 
Новости дня
Новости разные
 
Глупцы или мечтатели? В Минэкономики заявили о росте ВВП на 20% за 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика