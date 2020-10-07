Hyundai Sonata российской сборки: полный производственный цикл и новые комплектации

Источник материала: Tut.by

В российском офисе Hyundai сообщили о запуске на калининградском заводе «Автотор» производства седана Sonata в режиме полного цикла (CKD).





До этого производство этой модели (сперва рестайлинговой версии, а с недавних пор и нового поколения) на мощностях предприятия осуществлялось методом крупноузловой сборки (SKD) — теперь производственный цикл включает сварку и окраску кузова. Переход на полный цикл производства, как отметили в российском представительстве компании, позволит достичь более глубокой локализации и расширить оснащение модели. Так, все версии Sonata получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника, а в комплектации Style появится цифровая приборная панель.





Комплекс систем активной безопасности Smart Sense пополнится функциями контроля встречного движения при повороте налево и напоминания водителю об оставленных в салоне детях, домашних животных и забытых вещах. Также в линейке появится специальная версия Sonata Way, отличительной особенностью которой станут светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, беспроводная зарядка смартфонов и мультимедиа-система «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Моторная гамма по-прежнему будет включать два бензиновых мотора MPI объемом 2 л (150 л.с.) и 2,5 л (180 л.с.).

Цены на Sonata, произведенные на «Автоторе» по полному циклу, в Hyundai озвучат позже.